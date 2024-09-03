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  • Рафаэль Надаль: «Не знаю, достоинство это или недостаток, но я верю в порядочность людей. Я знаю Синнера и не думаю, что он хотел принимать допинг»
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Рафаэль Надаль: «Не знаю, достоинство это или недостаток, но я верю в порядочность людей. Я знаю Синнера и не думаю, что он хотел принимать допинг»

Рафаэль Надаль прокомментировал допинговый скандал Янника Синнера

«Не знаю, достоинство это или недостаток, но я верю в порядочность людей. Я знаю Синнера и не думаю, что он хотел принимать допинг. Правосудие есть правосудие, нужно принимать его решение, нравится оно нам или нет.

Я верю в органы, которые принимают решения, и они делают это на основе того, что считают правильным. Я верю, что отсутствие наказания – знак, что в произошедшем не было его вины. Не думаю, что его признали невиновным просто потому, что он первая ракетка мира. Каждый имеет право на свое мнение, мое – такое».

Вы спрашиваете, в чем разница между делами Валиевой и Синнера. Объясняем

7 важных вопросов по допинг-делу Янника Синнера

«Хватит держать нас за дураков». Реакция тенниса на допинг-провал Синнера

Синнера дважды поймали на стероидах – но не забанили. Почему?

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @TheTennisLetter
logoРафаэль Надаль
logoдопинг
logoATP
logoЯнник Синнер
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