Медведев о допинг-деле Синнера: «Истину не знает никто, кроме него, его команды и, может быть, независимого трибунала»

Даниил Медведев прокомментировал допинг-дело Янника Синнера

«Я видел слова Тэйлора [Фрица] на эту тему, и они мне очень понравились. Он сказал, что только Синнер точно знает, что произошло, а мы не можем знать. Истину не знает никто, кроме него, его команды и, может быть, независимого трибунала.

Я надеюсь, что ситуация одинаковая для всех игроков – что любой сможет защититься. То, что он сделал, было против правил. Но правила немного размытые и так далее.

Он знал, как все это получилось, сумел защититься – для него это хорошо. Но представьте, что какой-нибудь игрок топ-100 получает письмо – у тебя в крови нашли кокаин. Ты идешь и говоришь: «Я никогда ничего не принимал и не знаю, как он туда попал». А когда ты не знаешь, тебя отстраняют. Это непростая ситуация – но такие правила. Ничего не поделаешь.

Повторюсь – я просто надеюсь, что ко всем игрокам будет одинаковое отношение».

Также Медведев ответил, заставило ли его дело Синнера внимательнее относиться к тому, что может попасть в его организм.

«Я и так стараюсь быть очень внимательным. Но никогда не знаешь, что может случиться в жизни. В разных видах спорта были дела, которые кажутся просто нелепыми.

Я очень внимательно ко всему отношусь, но никогда не знаешь, что может произойти».

Вы спрашиваете, в чем разница между делами Валиевой и Синнера. Объясняем