Потапова убрала фамилию «Шевченко» из инстаграма и удалила фото со свадьбы
Анастасия Потапова убрала фамилию «Шевченко» из описания профиля в инстаграме и удалила фото со свадьбы.
При этом фото с Александром Шевченко остались в хайлайте «Семья». Оба игрока никак не комментировали эту ситуацию.
Напомним, Потапова и Шевченко поженились в декабре прошлого года.
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Опубликовал: Кирилл Куценко
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