Потапова убрала фамилию «Шевченко» из инстаграма и удалила фото со свадьбы

Анастасия Потапова убрала фамилию «Шевченко» из описания профиля в инстаграме и удалила фото со свадьбы.

При этом фото с Александром Шевченко остались в хайлайте «Семья». Оба игрока никак не комментировали эту ситуацию.

Напомним, Потапова и Шевченко поженились в декабре прошлого года.

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