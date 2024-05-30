«Я люблю сниматься, Саша – терпеть не может». Как Потапова и Шевченко исполнили «Римские каникулы»

Наш разговор – об образе Одри Хепберн.

Одни из лучших околотеннисных кадров весны – «Римские каникулы» Анастасии Потаповой и Александра Шевченко. На турнире в Риме они воспроизвели культовую сцену из легендарного фильма.

Анастасия – в образе принцессы Анны, героини Одри Хепберн, они вместе – на легендарном мотороллере «Веспа», современной версии итальянской классики.

Мы расспросили Настю о том, что происходило за кадром.

«Я же максимально не подхожу, только стиль с Одри Хепберн совпадает». Потапова заставляла Шевченко сниматься

– Все организовали так спонтанно, нам предложили буквально за день до съемки: мне написали из WTA, Саше – из ATP, не хотим ли мы, – рассказывает Потапова Спортсу. – Я люблю такие вещи, Саша – терпеть не может фотографироваться. Но отказать мы не могли, конечно. Вся съемка заняла минут десять, времени было мало, примерно в час дня. Каким-то образом пригнали туда, на территорию турнира, этот скутер. Получилось очень клево, популярные и красивые фотографии. Как вернусь домой, обязательно повешу в рамочку какую-нибудь из них.

– Вам нужно было еще эмоцию дать, покричать в кадре.

– Мне легко все это было, потому что любые съемки люблю. Нравится и фотографировать, и фотографироваться. А вот Саша поначалу не хотел. Но я сказала: нет, ты должен (смеется).

Фотографии нам скинули буквально минут через двадцать. Опубликовали их через несколько дней, все было тоже запланировано с WTA и ATP, так что какое-то время фотки были только у меня в телефоне, а уже очень хотелось ими поделиться. Мы там, кстати, чуть не подвели: я прислала фотографии в свое агентство, они не знали, что сразу выкладывать нельзя, запостили – хорошо, что я сразу заметила, моментально попросила удалить, никто не успел заметить.

А когда опубликовали, реакций было очень много. Правда, ни я, ни Саша сейчас почти не сидим в соцсетях. У меня есть закрытая страничка, там могу выложить что-то только для друзей, а за тем, что было в основном аккаунте, почти и не следила. Но точно надо чаще делать такие вещи, это классно.

– Вы в этой сцене – Одри Хепберн.

– А я же максимально не подхожу. Блондинка, с длинными волосами, насколько это возможно русская внешность. А Одри Хепберн брюнетка, внешность итальянская такая. Ну ничего вроде бы не совпадает, а в совокупности получилось классно.

Единственное, что у нас общего – стиль. Я люблю как раз такие вещи, как носила Одри Хепберн. И «Завтрак у Тиффани» – один из моих любимых фильмов. Так что все сложилось.

– Уже после этой съемки «Римские каникулы» пересмотрели?

– Нет, но я хотя бы до этого много раз смотрела, а вот Саша не смотрел вообще. Мы старое кино выбираем очень редко, но «Римские каникулы» я все-таки заставлю его посмотреть.

– Насколько вы за то, чтобы вас именно как пару использовали вот так для пиара турниров и раскручивали как героев вообще?

– Пятьдесят на пятьдесят. С одной стороны, супер для медийности, узнаваемости и личного бренда. С другой – это все же моя семья, иногда хочется более закрытого образа жизни.

Сцена на скутере и «Римские каникулы» вообще – почему это великое кино?

На постере «Римских каникул» Одри Хепберн и обнимающий ее Грегори Пек мчатся на скутере – это кадр самой известной сцены.

Принцесса после поездки пассажиром сзади садится за руль, пока никто не видит, а другой главный герой едва успевает заскочить к ней, чтобы помочь с управлением. Впрочем, это не сильно помогает: парочка сносит столики летнего кафе и картины уличного художника.

В том числе благодаря этой сцене экскурсии на ретро-скутере «Веспа» – уже классика развлечений для туристов в Риме.

«Римские каникулы» – тепло и свет послевоенного кинематографа 1950-х. Голливуд заехал в Италию и выдал культовую историю о небольшом приключении репортера и принцессы неизвестной страны – в исполнении Хепберн, будущей королевы кино.

Критики уже больше 70 лет подчеркивают: американский кинематограф показал Европу не изможденную катастрофами, а сплоченную и где-то даже сказочную – в противовес итальянскую неореализму, который фиксировал реальность, но не давал людям надежды.

Еще фильм закрепил величие финалом – вместо хэппи-энда, где у героев намечается вечная любовь, сценарист предложил другую идею. Тут без спойлеров: вдруг вы, как и Александр Шевченко, еще не смотрели, а теперь захотели.

Оказалось, такая концовка тоже работает: иногда маленькое переживание ценнее стандартного развития событий.

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– Насколько вы перед сезоном, когда составляли свои графики, учитывали, какие турниры совместные, какие просто ближе друг к другу?

– Цели в теннисе у нас с Сашей высокие. Семья – это здорово, но она создана для поддержки друг друга в первую очередь. У нас нет такого, чтобы мы от чего-то в теннисе отказывались из-за семьи. Не бывает, чтобы кто-то не поехал на турнир, просто чтобы остаться дома. По паре раз буквально я так делала, Саша тоже – но это когда совсем уж вынужденная мера, и не сильно влияет на рейтинг.

Расписания мы строим таким образом, чтобы хорошо было карьере. А уж муж и жена как-нибудь подстроятся. Если придется два месяца не видеться – что же, такая работа.

Совместных турниров много, это классно. Дом у нас один, иногда даже по ходу сезона получается пересечься надолго: после Индиан-Уэллса, например, аж на неделю, до Монте-Карло у Саши и моего Штутгарта. Особенности профессии – да, но в этом же и кайф, строить все ради нашего будущего.

– В первом круге «Ролан Гаррос» вы с Александром играли в одно и то же время, первыми в 11:00. Когда так совпадает, вы готовитесь к матчам утром вместе?

– Да, так обычно и бывает. Совпадающее расписание – максимально удобно. Наоборот, неудобно, когда кто-то играет рано утром, а другой вечером. Один просыпается, начинает собираться – другой тоже все равно встает, на сон влияет точно.

Хотя еще удобнее могут быть только матчи друг за другом. Чтобы и сходить друг к другу можно было, и во время игры не надо было отвлекаться. Я вот точно – уверена, что и Саша тоже – смотрела постоянно в переходах на табло, где показывают результаты параллельных матчей, какой у него счет.

Наше обычное утро в такой ситуации – проснуться одновременно, я даже чуть раньше. Завтракаем, едем на корты вместе, а уже дальше каждый со своей командой разминается, готовится.

Никаких секретов тут нет. Наше утро – как у всех пар мира перед работой.

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Фото: Gettyimages.ru /Robert Prange; commons.wikimedia.org ; East News /Everett Collection