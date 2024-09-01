Каролин Возняцки: «Изначально я думала, что после US Open не буду больше играть в этом сезоне, но сейчас не знаю»

Каролин Возняцки рассказала о планах на оставшуюся часть сезона

В прошлом году датчанка не играла после US Open.

«Не знаю, какими будут мои планы после US Open. Изначально я думала, что не буду больше играть в этом сезоне, но сейчас не знаю.

Не знаю, что будет в будущем. Сейчас я сконцентрирована на этом турнире, и решения буду принимать после».

В четвертом круге Возняцки сыграет с Беатрис Хаддад Майей.