Возняцки о том, что Серена не пришла на ее матч: «Я очень злюсь. Мы с ней попозже об этом поговорим»
Каролин Возняцки пошутила о том, что Серена Уильямс пропустила ее матч
Датчанка в третьем круге US Open обыграла Джессику Понше – 6:3, 6:2.
– Серена сегодня здесь. Вы встретитесь с ней после матча?
– Надеюсь. Я ей напишу. Я очень злюсь, что она не пришла на мой матч (смеется). Я видела, что она смотрела встречу Томми [Пола]. Мы с ней попозже об этом поговорим.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @TheTennisLetter
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости