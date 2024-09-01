Возняцки о том, что Серена не пришла на ее матч: «Я очень злюсь. Мы с ней попозже об этом поговорим»

Каролин Возняцки пошутила о том, что Серена Уильямс пропустила ее матч

Датчанка в третьем круге US Open обыграла Джессику Понше – 6:3, 6:2.

– Серена сегодня здесь. Вы встретитесь с ней после матча?

– Надеюсь. Я ей напишу. Я очень злюсь, что она не пришла на мой матч (смеется). Я видела, что она смотрела встречу Томми [Пола]. Мы с ней попозже об этом поговорим.