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Возняцки о том, что Серена не пришла на ее матч: «Я очень злюсь. Мы с ней попозже об этом поговорим»

Каролин Возняцки пошутила о том, что Серена Уильямс пропустила ее матч

Датчанка в третьем круге US Open обыграла Джессику Понше – 6:3, 6:2.

Серена сегодня здесь. Вы встретитесь с ней после матча?

– Надеюсь. Я ей напишу. Я очень злюсь, что она не пришла на мой матч (смеется). Я видела, что она смотрела встречу Томми [Пола]. Мы с ней попозже об этом поговорим.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @TheTennisLetter
logoСерена Уильямс
logoUS Open
logoWTA
logoКаролин Возняцки
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