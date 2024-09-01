Ван де Зандшульп сделал пять двойных подряд в матче с Дрэйпером

Ботик ван де Зандшульп в третьем круге US Open проиграл Джеку Дрэйперу – 3:6, 4:6, 2:6. В предыдущем матче голландец выбил Карлоса Алькараса .

Против британца ван де Зандшульп допустил 38 невынужденных ошибок (при 30 виннерсов), из которых восемь – двойные на подаче. У него был отрезок, когда в ходе двух геймов на подаче он допустил пять двойных подряд.

Дрэйпер второй раз подряд вышел во вторую неделю US Open и теперь сыграет с Томашем Махачем.