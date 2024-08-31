Векич на пресс-конференции попросила задать вопрос о ее челке

Донна Векич рассказала, почему решила подстричь челку

– Я хотела узнать, улучшилась ли ситуация с транспортом и пробками на дорогах?

– Никто не спросит меня о челке? Я совсем недавно ее подстригла.

– Расскажите об этом решении.

– Да, я всегда хотела отрезать челку, но подруга подтолкнула наконец это сделать (смеется) . А с транспортом все, слава богу, в порядке.