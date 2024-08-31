Векич на пресс-конференции попросила задать вопрос о ее челке
Донна Векич рассказала, почему решила подстричь челку
– Я хотела узнать, улучшилась ли ситуация с транспортом и пробками на дорогах?
– Никто не спросит меня о челке? Я совсем недавно ее подстригла.
– Расскажите об этом решении.
– Да, я всегда хотела отрезать челку, но подруга подтолкнула наконец это сделать (смеется). А с транспортом все, слава богу, в порядке.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: ютуб-канал US Open
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