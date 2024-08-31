Тиафу о словах «Это мой дом» после победы над Шелтоном: «Забавно так говорить, потому что я не выигрывал турнир. Но вся моя карьера связана с US Open»
Фрэнсис Тиафу объяснил фразу, сказанную после выхода во вторую неделю US Open
После рукопожатия, когда Бен Шелтон ушел собирать вещи, Тиафу отпраздновал, несколько раз указав на корт со словами: «Это, #####, мой дом».
– После победы вы сказали: «Это мой дом»?
– Однозначно это мой дом. Сегодня я должен был вернуть свое. Конечно, забавно так говорить, потому что я не выигрывал этот турнир. Но на этом корте я выиграл много отличных матчей. Можно сказать, вся моя карьера связана с US Open. Я почувствовал, что вернулся домой.
– Хорошо. Просто любопытно, понимает ли парень, который тоже сегодня играет, Новак Джокович, что это ваш дом... (Интервью записывалось до поражения серба от Алексея Попырина, с которым Тиафу теперь сыграет за выход в четвертьфинал – Sports).
– Вот почему это так забавно... Посмотрим.
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