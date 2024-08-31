Рублев сыграет с Димитровым за четвертьфинал US Open
Андрей Рублев и Григор Димитров поборются в 1/8 финала US Open. Это будет первый матч турнира между игроками топ-10: Рублев сейчас 6-я ракетка мира, а Димитров – 9-я.
В личных встречах россиянин ведет 4:3. Последний раз они встречались в полуфинал в Шанхае в прошлом году – Рублев победил. Единственный матч на «Большом шлеме» (на Australian Open-2018) выиграл Димитров.
Опубликовал: Павел Ниткин
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