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Наварро вышла во вторую неделю US Open. В этом году она впервые прошла круг

12-я ракетка мира Эмма Наварро обыграла №19 Марту Костюк в третьем круге US Open – 6:4, 4:6, 6:3.

Американка впервые вышла во вторую неделю этого турнира. Ранее она трижды приезжала на US Open: в 2019-м выбыла в первом круге квалификации, в 2021-м и 2023-м – в первом круге основы.

Теперь Наварро выходила в четвертый круг на всех «Больших шлемах», кроме Australian Open. Там ее лучший результат – третий круг-2024.

За выход в четвертьфинал она поборется с Коко Гауфф. Счет в личных встречах 1:1, оба матча прошли в нынешнем сезоне.

Опубликовала: Любовь Энина
logoAustralian Open
logoUS Open
logoМарта Костюк
logoКоко Гауфф
logoЭмма Наварро
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