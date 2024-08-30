Наварро вышла во вторую неделю US Open. В этом году она впервые прошла круг

12-я ракетка мира Эмма Наварро обыграла №19 Марту Костюк в третьем круге US Open – 6:4, 4:6, 6:3.

Американка впервые вышла во вторую неделю этого турнира. Ранее она трижды приезжала на US Open: в 2019-м выбыла в первом круге квалификации, в 2021-м и 2023-м – в первом круге основы.

Теперь Наварро выходила в четвертый круг на всех «Больших шлемах», кроме Australian Open . Там ее лучший результат – третий круг-2024.

За выход в четвертьфинал она поборется с Коко Гауфф . Счет в личных встречах 1:1, оба матча прошли в нынешнем сезоне.