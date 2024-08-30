Хуркач расстался с тренером, с которым выиграл все титулы

Хуберт Хуркач больше не работает с тренером Крэйгом Бойнтоном

Поляк начал сотрудничать с Бойнтоном в марте 2019-го. Под его руководством он поднялся с 67-й строчки рейтинга на шестую и выиграл все свои восемь титулов ATP, в том числе «Мастерсы» в Майами (2021) и Шанхае (2023).

Бойнтон написал: «Какими особенными были эти пять лет. Мы пережили столько невероятных взлетов и так выросли вместе, но иногда всему хорошему приходит конец. Мы с Хуби пришли к обоюдному решению разойтись.

Я очень благодарен за время, что мы провели вместе. С нетерпением жду новой главы жизни и будущих возможностей».

Хуркач добавил: «Уникальный опыт! Благодарен за все, чего мы вместе достигли! Спасибо!»