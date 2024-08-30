Хуркач расстался с тренером, с которым выиграл все титулы
Хуберт Хуркач больше не работает с тренером Крэйгом Бойнтоном
Поляк начал сотрудничать с Бойнтоном в марте 2019-го. Под его руководством он поднялся с 67-й строчки рейтинга на шестую и выиграл все свои восемь титулов ATP, в том числе «Мастерсы» в Майами (2021) и Шанхае (2023).
Бойнтон написал: «Какими особенными были эти пять лет. Мы пережили столько невероятных взлетов и так выросли вместе, но иногда всему хорошему приходит конец. Мы с Хуби пришли к обоюдному решению разойтись.
Я очень благодарен за время, что мы провели вместе. С нетерпением жду новой главы жизни и будущих возможностей».
Хуркач добавил: «Уникальный опыт! Благодарен за все, чего мы вместе достигли! Спасибо!»
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: инстаграм Бойнтона
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости