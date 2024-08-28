US Open. Медведев сыграет на Арене Армстронга четвертым запуском, Мирра Андреева – третьим на Грандстэнде

US Open опубликовал расписание 4-го игрового дня, 29 августа

Первый запуск стартует в 18:00 по московскому времени на всех кортах, кроме Арены Артура Эша – там начнут играть в 19:00.

Арена Артура Эша:

Янник Синнер (1) – Алекс Микельсен

Ига Швентек (1) – Ена Шибахара

Наоми Осака – Каролина Мухова (не ранее 02:00 по мск)

Карлос Алькарас (3) – Ботик ван де Зандшульп

Арена Луи Армстронга:

Себастьян Корда (16) – Томаш Махач

Жасмин Паолини (5) – Каролина Плишкова

Джессика Пегула (6) – София Кенин

Даниил Медведев (5) – Фабиан Марожан (не ранее 02:00 по мск)

Каролин Возняцки – Рената Сарасуа

Грандстэнд:

Юлия Путинцева (30) – Синюй Ван

Мирра Андреева (21) – Эшлин Крюгер

Алекс де Минаур (10) – Отто Виртанен

Томми Пол (14) – Макс Перселл (не ранее 00:00)

На Корте №7 первым запуском сыграют Диана Шнайдер (18) и Клара Таусон, на корте №11 – Роман Сафиуллин с Маттео Арнальди (30). Анастасия Павлюченкова (25) и Элизабетта Коччаретто выдут также на Корт №11, но третьим запуском.

Людмила Самсонова (16) и Мари Бузкова сыграют на Корте №10 вторым запуском после парного матча. Анастасия Потапова и Варвара Лепченко выйдут на Корт №12 вторыми.

Полное расписание здесь .