US Open. Медведев сыграет на Арене Армстронга четвертым запуском, Мирра Андреева – третьим на Грандстэнде
Первый запуск стартует в 18:00 по московскому времени на всех кортах, кроме Арены Артура Эша – там начнут играть в 19:00.
Арена Артура Эша:
Янник Синнер (1) – Алекс Микельсен
Ига Швентек (1) – Ена Шибахара
Наоми Осака – Каролина Мухова (не ранее 02:00 по мск)
Карлос Алькарас (3) – Ботик ван де Зандшульп
Арена Луи Армстронга:
Себастьян Корда (16) – Томаш Махач
Жасмин Паолини (5) – Каролина Плишкова
Джессика Пегула (6) – София Кенин
Даниил Медведев (5) – Фабиан Марожан (не ранее 02:00 по мск)
Каролин Возняцки – Рената Сарасуа
Грандстэнд:
Юлия Путинцева (30) – Синюй Ван
Мирра Андреева (21) – Эшлин Крюгер
Алекс де Минаур (10) – Отто Виртанен
Томми Пол (14) – Макс Перселл (не ранее 00:00)
На Корте №7 первым запуском сыграют Диана Шнайдер (18) и Клара Таусон, на корте №11 – Роман Сафиуллин с Маттео Арнальди (30). Анастасия Павлюченкова (25) и Элизабетта Коччаретто выдут также на Корт №11, но третьим запуском.
Людмила Самсонова (16) и Мари Бузкова сыграют на Корте №10 вторым запуском после парного матча. Анастасия Потапова и Варвара Лепченко выйдут на Корт №12 вторыми.
Полное расписание здесь.
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