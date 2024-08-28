Мюллер о том, зачем завел OnlyFans: «Я не мультимиллионер, а это позволяет мне платить тренерам»
77-я ракетка мира Александр Мюллер рассказал, для чего завел OnlyFans
«Я публикую теннисный контент, из тренажерного зала. Без эротики.
Я не мультимиллионер, а OnlyFans позволяет мне платить тренерам и чаще брать на турниры тренера по физподготовке».
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: lequipe.fr
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