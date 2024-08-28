Потапова отыграла сет и брейк у Фернандес. С начала 2023-го у нее 14 камбэков с 0:1 по сетам
Анастасия Потапова обыграла Лейлу Фернандес в первом круге US Open – 2:6, 6:4, 7:5.
Во втором сете россиянка уступала 1:3.
С начала 2023-го Потапова выиграла 14 матчей, в которых уступала 0:1 по сетам. За этот период больше камбэков только у Эммы Наварро (15).
Дальше Потапова сыграет с Варварой Лепченко.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @OptaAce
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