Рейтинг WTA. Носкова стала №25, Эрика Андреева поднялась на 14 строчек, Потапова – на пять

Теги рейтинги WTA Беатрис Хаддад Майя Анастасия Потапова Эрика Андреева Лулу Сан Линда Носкова Маккартни Кесслер Теннис

Чемпионка Монтеррея Линда Носкова дебютировала в топ-25.

Эрика Андреева стала 75-й ракеткой мира, Анастасия Потапова вернулась в топ-40.

PIF WTA Rankings

Положение на 26 августа 2024

Место Теннисистка (страна) Очки
1 (1) Ига Швентек (Польша) 10695
2 (2) Арина Соболенко (Беларусь) 8016
3 (3) Коко Гауфф (США) 6743
4 (4) Елена Рыбакина (Казахстан) 5931
5 (5) Жасмин Паолини (Италия) 5168
6 (6) Джессика Пегула (США) 5160
7 (7) Циньвэнь Чжэн (Китай) 3980
8 (8) Барбора Крейчикова (Чехия) 3571
9 (9) Мария Саккари (Греция) 3515
10 (10) Алена Остапенко (Латвия) 3428
12 (13) Эмма Наварро (США) 3040
13 (12) Дарья Касаткина (Россия) 2973
15 (15) Анна Калинская (Россия) 2712
16 (16) Людмила Самсонова (Россия) 2610
18 (18) Диана Шнайдер (Россия) 2385
21 (23) Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) 2221
23 (21) Мирра Андреева (Россия) 2153
25 (35) Линда Носкова (Чехия) 2013
27 (26) Анастасия Павлюченкова (Россия) 1961
31 (30) Екатерина Александрова (Россия) 1778
38 (43) Анастасия Потапова (Россия) 1397
41 (57) Лулу Сан (Новая Зеландия) 1126
46 (44) Вероника Кудерметова (Россия) 1308
63 (98) Маккартни Кесслер (США) 971
75 (89) Эрика Андреева (Россия) 892
81 (79) Анна Блинкова (Россия) 861
91 (103) Ана Богдан (Румыния) 786
104 (104) Камилла Рахимова (Россия) 682

9 комментариев
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Спортс игнорирует парный финал и парный рейтинг. Панова в паре с Олмос играла в Монтерее в
финале, они проиграли паре Гуо-Николуеску.
Благодаря выходу в финал 35летняя Александра Панова поднялась на наивысшую в своей карьере 34ю строчку парного рейтинга. Ранее была максимум 36й. Поздравляем! Превышать личные достижения можно и в конце карьеры! Такова спортивная жизнь, у каждого разная. Пример любви и преданности теннису, и веры в себя!
+6
-3
+3
Ответ Кагов
Спортс игнорирует парный финал и парный рейтинг. Панова в паре с Олмос играла в Монтерее в финале, они проиграли паре Гуо-Николуеску. Благодаря выходу в финал 35летняя Александра Панова поднялась на наивысшую в своей карьере 34ю строчку парного рейтинга. Ранее была максимум 36й. Поздравляем! Превышать личные достижения можно и в конце карьеры! Такова спортивная жизнь, у каждого разная. Пример любви и преданности теннису, и веры в себя!
Да спортс даже парные победы игнорирует, Панова-Сизикова месяц назад выиграли Палермо, ни одного упоминания не было
+5
-2
+3
Кудерметова всё ближе к полтиннику в рейтинге, а когда-то была девятой... Надеюсь, что после ЮСО Диана с Миррой продвинутся ближе к Топ 10.
+2
-1
+1
И только Касаткина,как вкопалась в 12ую строчку так от туда и не вылазит. Плотно засела!
+3
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Носкова ужасна. Куча ошибок и даже никакой игры нет.
+4
-4
0
Как мне надоели восторженные дилетанты. Никак не могут понять, что один удачный матч или даже проведённый турнирчик, это не повод для грандиозных прогнозов. Ещё вчера по поводу Сан здесь было всё залито розовыми соплями и пророчествами про будущее чемпионство (правда сегодня тишина). Ясно же, что на самом деле, только успешные выступления на дистанции хотя бы в год могут дать истинное представление о перспективах игрока. И то с оговорками.
+5
-5
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Вероника все дальше и дальше от топ 10, 20, 30, 40....... жаль...
0
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0
Ответ Arturrr_1116333063
И только Касаткина,как вкопалась в 12ую строчку так от туда и не вылазит. Плотно засела!
Нашакалила себе очки на пятисотниках, где не было топов из топ-10 практически, на мастерсах и шлемах у нее ни одного четвертьфинала в этом году
+2
-2
0
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