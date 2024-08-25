Рейтинг WTA. Носкова стала №25, Эрика Андреева поднялась на 14 строчек, Потапова – на пять
Чемпионка Монтеррея Линда Носкова дебютировала в топ-25.
Эрика Андреева стала 75-й ракеткой мира, Анастасия Потапова вернулась в топ-40.
Положение на 26 августа 2024
|Место
|Теннисистка (страна)
|Очки
|1 (1)
|Ига Швентек (Польша)
|10695
|2 (2)
|Арина Соболенко (Беларусь)
|8016
|3 (3)
|Коко Гауфф (США)
|6743
|4 (4)
|Елена Рыбакина (Казахстан)
|5931
|5 (5)
|Жасмин Паолини (Италия)
|5168
|6 (6)
|Джессика Пегула (США)
|5160
|7 (7)
|Циньвэнь Чжэн (Китай)
|3980
|8 (8)
|Барбора Крейчикова (Чехия)
|3571
|9 (9)
|Мария Саккари (Греция)
|3515
|10 (10)
|Алена Остапенко (Латвия)
|3428
|12 (13)
|Эмма Наварро (США)
|3040
|13 (12)
|Дарья Касаткина (Россия)
|2973
|15 (15)
|Анна Калинская (Россия)
|2712
|16 (16)
|Людмила Самсонова (Россия)
|2610
|18 (18)
|Диана Шнайдер (Россия)
|2385
|21 (23)
|Беатрис Хаддад Майя (Бразилия)
|2221
|23 (21)
|Мирра Андреева (Россия)
|2153
|25 (35)
|Линда Носкова (Чехия)
|2013
|27 (26)
|Анастасия Павлюченкова (Россия)
|1961
|31 (30)
|Екатерина Александрова (Россия)
|1778
|38 (43)
|Анастасия Потапова (Россия)
|1397
|41 (57)
|Лулу Сан (Новая Зеландия)
|1126
|46 (44)
|Вероника Кудерметова (Россия)
|1308
|63 (98)
|Маккартни Кесслер (США)
|971
|75 (89)
|Эрика Андреева (Россия)
|892
|81 (79)
|Анна Блинкова (Россия)
|861
|91 (103)
|Ана Богдан (Румыния)
|786
|104 (104)
|Камилла Рахимова (Россия)
|682
финале, они проиграли паре Гуо-Николуеску.
Благодаря выходу в финал 35летняя Александра Панова поднялась на наивысшую в своей карьере 34ю строчку парного рейтинга. Ранее была максимум 36й. Поздравляем! Превышать личные достижения можно и в конце карьеры! Такова спортивная жизнь, у каждого разная. Пример любви и преданности теннису, и веры в себя!