Мирра Андреева и Шнайдер поборются за медали Олимпиады в паре

Теги Олимпиада-2024 Катерина Синякова Барбора Крейчикова Мирра Андреева Диана Шнайдер Теннис

Мирра Андреева и Диана Шнайдер обыграли вторых сеяных Барбору Крейчикову и Катерину Синякову в четвертьфинале Олимпиады в Париже – 6:1, 7:5.

Чешки – чемпионки Токио-2020 в парном разряде. Крейчикова – семикратная победительница парных «Больших шлемов», Синякова – девятикратная, в том числе она выиграла «Ролан Гаррос» и «Уимблдон» в этом сезоне.

Андреева и Шнайдер теперь встретятся с испанками Кристиной Букшей и Сарой Соррибес-Тормо или с украинками Людмилой и Надеждой Киченок.

В случае победы в полуфинале они поборются за золото, в случае поражения – за бронзу.

71 комментарий
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Молодцы, девчонки. Самые молодые в команде теннисистов и дальше всех зашли
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Ответ Николай Бойко
Молодцы, девчонки! Но можно было без нервов, или иначе никак?)
против крейчиковой-синяковой??? бога не гневите, коллега)
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девчата красавцы!!!! весь стадион болел за чешек но они были просто супер!!! Шнайдер сегодня просто феерила!!!!!
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Удачи Мирре и Диане!
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Ответ IrbIS
Комментарий удален пользователем
Tribuna#ua тебе туда
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Выходит, что Мирра неплохо играет пару, даже по миксту с Медведевым она смотрелась хорошо, а вот к Даниилу вопросы как раз были
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Приятный сюрприз, который мы заслужили от Мирры и Дианы. Пара будет бомбическая, если продолжат и дальше так играть вместе. Удачи !
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Ответ Вася_1116273433
Хоть бы Киченки вышли в полуфинал-) было бы интересно посмотреть Украина-Россия-)
Лучше пусть испанки. Украинки и ухилянты на трибунах из матча цирк устроят
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+16
с украинками конечно будет битва
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Ответ 23kid
с украинками конечно будет битва
Копательницам Чёрного моря для начала испанок победить надо
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Это было тяжело, но прекрасно. Давно не переживал так. Удачи в полуфинале девочкам
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Это было великолепно!
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В данной ситуации любая медаль будет достижением. Удачи Мирре и Диане, и Диане с Миррой)
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Молодцы, девчонки! Но можно было без нервов, или иначе никак?)
+13
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Украина и тут не тянет…
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-1
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Ответ IrbIS
Комментарий удален пользователем
Рад, что тебе понравилось...🎊
+9
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+8
Круто! Молодцы! Жёстких фаворитов выкинул! Удачи в 1/2.
+9
-2
+7
Ответ 23kid
с украинками конечно будет битва
Нашим будет без разницы, с кем играть. Вот украинки да, будут брызгать ядом.
+12
-5
+7
Ждём комментарий от Гашека.
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+6
Ответ Alex1893
Нашим будет без разницы, с кем играть. Вот украинки да, будут брызгать ядом.
Не будут, спасибо за это испанкам)
+7
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+6
Молодцы наши красавицы! Будем болеть ещё сильнее!
+8
-2
+6
Пусть в 1/2 всё сложится!! У вас для этого всё есть❤️
+6
-1
+5
Ответ Вася_1116273433
Крейчикова с травмой...
Головы?
+7
-2
+5
Ответ IrbIS
Комментарий удален пользователем
Как и в твоей родословной, очевидно.
+5
0
+5
Ответ Кот под ногами майора
Молодцы, девчонки. Самые молодые в команде теннисистов и дальше всех зашли
Да они просто наши герои эти девочки Диана и Мирра, очень за них переживал, но они превзошли все мои ожидания, просто красотки!!!🇷🇺🎾🇷🇺
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УДАЧИ НАШИМ ДЕВОЧКАМ !
+5
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Ответ Maratik1982
Комментарий удален модератором
И Слава Богу!
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Ответ NBC
Наверное, наша единственная надежда на медаль 🏆! Поболею
Если в теннисе, то согласен, единственная надежда на медаль. Остальные уже все проиграли.
А если в общем, то думаю Бладцева (прыжки на батуте) и Коровашков(гребля на каноэ). Они могут взять медали и даже золото.
+4
0
+4
Ответ IrbIS
Комментарий удален пользователем
Ахахахах, вот это у тебя перемога будет. Чтобы девочки остались без медалей, они должны проиграть украинкам😂 За кого будешь болеть то?
"Солдат" я так понимаю войск священного онанизма?
+5
-1
+4
Во как. Браво ! А вчера мне тут многие написали, что шансов на медаль никаких ни в теннисе, ни вообще на Играх для 15 человек .Соперницы Синяки с Крайчиками - монстры , ничего не светит с ними . И вот
+8
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