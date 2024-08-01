Мирра Андреева и Шнайдер поборются за медали Олимпиады в паре
Мирра Андреева и Диана Шнайдер обыграли вторых сеяных Барбору Крейчикову и Катерину Синякову в четвертьфинале Олимпиады в Париже – 6:1, 7:5.
Чешки – чемпионки Токио-2020 в парном разряде. Крейчикова – семикратная победительница парных «Больших шлемов», Синякова – девятикратная, в том числе она выиграла «Ролан Гаррос» и «Уимблдон» в этом сезоне.
Андреева и Шнайдер теперь встретятся с испанками Кристиной Букшей и Сарой Соррибес-Тормо или с украинками Людмилой и Надеждой Киченок.
В случае победы в полуфинале они поборются за золото, в случае поражения – за бронзу.
А если в общем, то думаю Бладцева (прыжки на батуте) и Коровашков(гребля на каноэ). Они могут взять медали и даже золото.
"Солдат" я так понимаю войск священного онанизма?