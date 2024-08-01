Мирра Андреева и Шнайдер поборются за медали Олимпиады в паре

и обыграли вторых сеяных и в четвертьфинале Олимпиады в Париже – 6:1, 7:5.

Чешки – чемпионки в парном разряде. Крейчикова – семикратная победительница парных «Больших шлемов», Синякова – девятикратная, в том числе она выиграла « » и « » в этом сезоне.

Андреева и Шнайдер теперь встретятся с испанками Кристиной Букшей и Сарой Соррибес-Тормо или с украинками Людмилой и Надеждой Киченок.

В случае победы в полуфинале они поборются за золото, в случае поражения – за бронзу.