Даниил Медведев: «Я знал, что если хочу победить Синнера, то матч будет тяжелым. Он больше не тот парень, которого можно легко обыграть»

Теги Уимблдон ATP Даниил Медведев Янник Синнер Теннис

Даниил Медведев оценил победу над Янником Синнером в четвертьфинале «Уимблдона».

Он выиграл 6:7(7), 6:4, 7:6(4), 2:6, 6:3 и второй год подряд вышел в полуфинал в Лондоне.

– Я впервые выиграл два матча на Центральном корте «Уимблдона», так что… [зрители аплодируют] Обычно я выигрывал либо один, либо ноль, так что это уже рекорд (улыбается).

– В какой-то момент ему стало нехорошо. Он покинул корт, а когда вернулся, ему было очень тяжело. В такой ситуации нужно думать о себе и не поддаваться эмоциям. Как ты с этим справился? 

– На самом деле это очень тяжело. В какой-то момент я почувствовал, что он двигается не так хорошо. Это всегда сложно, потому что ты хочешь набрать больше очков, чтобы заставить его страдать еще больше… в хорошем смысле.

В то же время ты знаешь, что в один момент он может сказать: «Окей, я больше не могу бегать, поэтому буду вкладываться на все 100%». Он это и сделал. У него были сетболы в третьем сете. В каком-то смысле я бы предпочел не оказываться в такой ситуации. Но все хорошо, что хорошо заканчивается. Так что я счастлив.

– Ты знал, что будет тяжело против первой ракетки мира. Но я не думаю, что ты мог представить, какие это будут американские горки. 

–  Я знал, что если хочу победить Янника, то матч будет тяжелым. Он больше не тот парень, которого можно легко обыграть. В какой-то момент я почувствовал, что ему нехорошо, но знал, что это может пройти. [Со временем] он стал играть лучше. Я рад, что мне удалось сохранять высокий уровень. Были отличные розыгрыши и отличный матч. Я рад, что победил и с нетерпением жду следующего матча.

Медведев – в полуфинале «Уимблдона»! Прервал серию из 5 поражений от Синнера

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29 комментариев
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Честно говоря, я не верил. Особенно после бездарно слитого первого тая. Посрамил меня. Снимаю шляпу.

Но вообще, есть это в нем. Когда абсолютно все ставят против него, он обязательно победит
+68
-2
+66
Пройти связку Синнер-Алькарас-Джокович было бы легендарно..
+44
-3
+41
Ответ Станислав Токарев_1116151848
Честно говоря, я не верил. Особенно после бездарно слитого первого тая. Посрамил меня. Снимаю шляпу. Но вообще, есть это в нем. Когда абсолютно все ставят против него, он обязательно победит
>Когда абсолютно все ставят против него, он обязательно победит
Ставлю на победу Алькараса в полуфинале!
+39
-1
+38
Красавец, может собраться ) жаль конечно, что дорога к титулу слишком тяжелая в этом году (дальше Карлос и в финале Джок). Но мы надеемся на лучшее 💪
+13
0
+13
Верил до конца! Какой же Даня красавец, так порадовал, теперь не усну
+11
0
+11
На АО в физическом плане преимущество было у Синнера, это была главная причина поражения Медведева, со временем всё уравнивается, чтоб никому обидно не было.)
+11
0
+11
Ответ Volodka
На АО в физическом плане преимущество было у Синнера, это была главная причина поражения Медведева, со временем всё уравнивается, чтоб никому обидно не было.)
Только у Синнера титул, а у Дани Алькарес в полуфинале. Какая-то неравная замена
+10
0
+10
Ответ Tun
Тише, тише, мне тут объясняли, что Пол лучше Карлоса, а Фриц способен пройти Новака
Да все конечно может быть. Самое главное, не давать интервью типа «я главный претендент на титул» или «на меня оказывается большое давление, потому что все ждали от меня победы на шлеме» .
Тут дальше должна быть гифка с кричащим в сторону трибуны Медведевым : «карма, карма, карма!!!»
+9
0
+9
Ответ Николай Бойко
>Когда абсолютно все ставят против него, он обязательно победит Ставлю на победу Алькараса в полуфинале!
Одного мало, к сожалению)
+6
0
+6
Вот, что может свеженький Даня, спасибо, что Димитров снялся и сохранил ему силы как раз на пятый решающий сет, молодец когда никто в его победу не верит, он выдаёт свой максимум, ну что можно сказать, большой молодец наш Даниил)))
+6
0
+6
Ответ LIv93
Красавец, может собраться ) жаль конечно, что дорога к титулу слишком тяжелая в этом году (дальше Карлос и в финале Джок). Но мы надеемся на лучшее 💪
Тише, тише, мне тут объясняли, что Пол лучше Карлоса, а Фриц способен пройти Новака
+7
-1
+6
Ответ Stas Salesov
Пройти связку Синнер-Алькарас-Джокович было бы легендарно..
Связка Джокович-Надаль-Тим была, правда в 3-сетовом формате на итоговом. Что б и в 5-сетовом тоже первых 3 рейтинга не пройти?
+6
-2
+4
Даня! Спасибо за победу и за эмоции! Счастье))
+3
0
+3
Браво Даниил!
+2
0
+2
Сегодня Даниил вышел с настроем как на финал, ну на Синнера сейчас по другому нельзя. Только впереди Карась и Новак, и хватит ли его отыграть так же, как сегодня, большой вопрос. Сегодня он выжался до конца.
+2
0
+2
-Как вы справлялись с эмоциями, когда увидели, что Синнер почувствовал себя нехорошо?
-Хотел набрать больше очков, чтобы заставить его страдать еще больше ..… в хорошем смысле
Ахахаха, старый добрый Медведев)
+2
0
+2
Ответ Александр Меньшиков
Только у Синнера титул, а у Дани Алькарес в полуфинале. Какая-то неравная замена
ну пройдет Алькараса дальше Новака проходить)))
+2
-1
+1
Пол с Алькатрасом помощнее играют, и мяч, соответственно, летит побыстрее, чем у предыдущей пары. Любой из них будет превосходить Медведя по силе ударов, так что непонятно, что ждет в полуфинале
+2
-1
+1
Ответ Станислав Токарев_1116151848
Честно говоря, я не верил. Особенно после бездарно слитого первого тая. Посрамил меня. Снимаю шляпу. Но вообще, есть это в нем. Когда абсолютно все ставят против него, он обязательно победит
Проиграть 9-7 на тайбрейке - это бездарно слить?
+1
0
+1
Ответ Станислав Токарев_1116151848
Честно говоря, я не верил. Особенно после бездарно слитого первого тая. Посрамил меня. Снимаю шляпу. Но вообще, есть это в нем. Когда абсолютно все ставят против него, он обязательно победит
Я поставил на него) кэф 4.25 !!! Я считаю на него такой кэф в принципе быть сейчас не может, вне зависимости от его формы, покрытия , соперника и настроения . Такой кэф на него мог быть в последний раз , когда еще Надаль и Джок были на пике, а Федерер был бодрым 38 летним ветераном )
+1
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Ответ Aporte14
Интересно это Шарапова была рядом с женой Дани после интервью Медведева?
Жеглова
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Даниил молодчина, удачи в полуфинале.
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Медведев: "Он больше не тот парень, которого можно легко обыграть".
Раньше Даня его легко обыгрывал??
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молодец Даня
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С победой, Даниил!
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Интересно это Шарапова была рядом с женой Дани после интервью Медведева?
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Превозмог!
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