Даниил Медведев: «Я знал, что если хочу победить Синнера, то матч будет тяжелым. Он больше не тот парень, которого можно легко обыграть»

Даниил Медведев оценил победу над Янником Синнером в четвертьфинале «Уимблдона».

Он выиграл 6:7(7), 6:4, 7:6(4), 2:6, 6:3 и второй год подряд вышел в полуфинал в Лондоне.

– Я впервые выиграл два матча на Центральном корте «Уимблдона», так что… [зрители аплодируют] Обычно я выигрывал либо один, либо ноль, так что это уже рекорд (улыбается).

– В какой-то момент ему стало нехорошо. Он покинул корт, а когда вернулся, ему было очень тяжело. В такой ситуации нужно думать о себе и не поддаваться эмоциям. Как ты с этим справился?

– На самом деле это очень тяжело. В какой-то момент я почувствовал, что он двигается не так хорошо. Это всегда сложно, потому что ты хочешь набрать больше очков, чтобы заставить его страдать еще больше… в хорошем смысле.

В то же время ты знаешь, что в один момент он может сказать: «Окей, я больше не могу бегать, поэтому буду вкладываться на все 100%». Он это и сделал. У него были сетболы в третьем сете. В каком-то смысле я бы предпочел не оказываться в такой ситуации. Но все хорошо, что хорошо заканчивается. Так что я счастлив.

– Ты знал, что будет тяжело против первой ракетки мира. Но я не думаю, что ты мог представить, какие это будут американские горки.

– Я знал, что если хочу победить Янника, то матч будет тяжелым. Он больше не тот парень, которого можно легко обыграть. В какой-то момент я почувствовал, что ему нехорошо, но знал, что это может пройти. [Со временем] он стал играть лучше. Я рад, что мне удалось сохранять высокий уровень. Были отличные розыгрыши и отличный матч. Я рад, что победил и с нетерпением жду следующего матча.

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