Уимблдон. Квалификация. 2-й круг. Рахимова сыграет с Монтгомери, Эрика Андреева – с Папамихаил, Тихонова – со Стародубцевой

Пять россиянок в среду сыграют в квалификации женского «Уимблдона».

«Уимблдон»

Лондон, Великобритания

1 – 14 июля 2024

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 50 000 000 фунтов

Открытые корты, трава

Квалификация

Второй круг

Камилла Рахимова (Россия, 10) – Робин Монтгомери (США)

Эрика Андреева (Россия, 5) – Деспина Папамихаил (Греция)

Анастасия Тихонова (Россия) – Юлия Стародубцева (Украина)

Анастасия Захарова (Россия) – Гергана Топалова (Болгария)

Оксана Селехметьева (Россия) – Рената Сарасуа (Мексика, 3)