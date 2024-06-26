Уимблдон. Квалификация. 2-й круг. Рахимова сыграет с Монтгомери, Эрика Андреева – с Папамихаил, Тихонова – со Стародубцевой
Пять россиянок в среду сыграют в квалификации женского «Уимблдона».
«Уимблдон»
Лондон, Великобритания
1 – 14 июля 2024
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 50 000 000 фунтов
Открытые корты, трава
Квалификация
Второй круг
Камилла Рахимова (Россия, 10) – Робин Монтгомери (США)
Эрика Андреева (Россия, 5) – Деспина Папамихаил (Греция)
Анастасия Тихонова (Россия) – Юлия Стародубцева (Украина)
Анастасия Захарова (Россия) – Гергана Топалова (Болгария)
Оксана Селехметьева (Россия) – Рената Сарасуа (Мексика, 3)