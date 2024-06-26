Уимблдон. Квалификация. 2-й круг. Рахимова сыграет с Монтгомери, Эрика Андреева – с Папамихаил, Тихонова – со Стародубцевой

Теги Уимблдон результаты WTA Камилла Рахимова Анастасия Тихонова Эрика Андреева Анастасия Захарова Оксана Селехметьева Теннис

Пять россиянок в среду сыграют в квалификации женского «Уимблдона».

«Уимблдон»

Лондон, Великобритания

1 – 14 июля 2024

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 50 000 000 фунтов

Открытые корты, трава

Квалификация

Второй круг

Камилла Рахимова (Россия, 10) – Робин Монтгомери (США)

Эрика Андреева (Россия, 5) – Деспина Папамихаил (Греция) 

Анастасия Тихонова (Россия) – Юлия Стародубцева (Украина) 

Анастасия Захарова (Россия) – Гергана Топалова (Болгария)

Оксана Селехметьева (Россия) – Рената Сарасуа (Мексика, 3)

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий