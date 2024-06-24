Маррей еще не принял решение об участии в «Уимблдоне»

Теги Энди Маррей Уимблдон ATP Леон Смит Теннис

Энди Маррей еще не решил, пропустит ли «Уимблдон».

Об этом BBC рассказал Леон Смит, капитан команды Великобритании на Кубке Дэвиса.

Ранее появились сообщения от официальных аккаунтов ATP, которые говорили, что британец перенес операцию по удалению кисты в спине и снялся с «Уимблдона». Сейчас эти сообщения удалены.

«Я видел эти посты в социальных сетях и они вне моего понимания. Все пошло из одного источника, а потом случился эффект домино. 

Очевидно, у него была процедура [на спине], и теперь нужно ждать и смотреть.

Как я понимаю, никакое решение еще не принято. Давайте надеяться на лучшее».

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2 комментария
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лучше принять.красиво уйти на Умблдоне.. или год будет снова по вайлд кардам ездить до Уимблдона 25?
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Живой ведь ещё чертяка… Хрущёва видел
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