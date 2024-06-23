Джокович приехал на «Уимблдон» и провел первую тренировку

Теги Новак Джокович Уимблдон ATP Теннис

Семикратный чемпион «Уимблдона» Новак Джокович провел первую тренировку во Всеанглийском клубе лаун-тенниса.

18 дней назад серб перенес операцию на мениске. «Большой шлем» начнется 1 июля.

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18 комментариев
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Хейтеры уже наложили в штаны)
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Новак - гений тенниса и подготовки и Уимблдон без очень уважительных причин пропускать не захочет.
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Ответ Odcarik7689
Шансов у джока нет от слова совсем
Всяко больше, чем у Рафы на ОИ)
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Легендарный Новак Джокович возвращается, Ура!)
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Ответ Aelcrown
Джокович что-то выиграл в 2024?
Только 3 ТБШ, какие-то мастерсы и итоговый в 23-м, но это было таак давно
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Ответ Сяомиэсмидветысячистопятьдесят Срусиал
Люди делают такую же операцию в лучших клиниках Европы и не могут без костылей месяцами ходить, а он через неделю приседания со штангой делает. Интересно, кто-то серьезно верит в эту «травму»?
Фриц после такой же травмы играл на Уиме , умник
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Ответ Сяомиэсмидветысячистопятьдесят Срусиал
Люди делают такую же операцию в лучших клиниках Европы и не могут без костылей месяцами ходить, а он через неделю приседания со штангой делает. Интересно, кто-то серьезно верит в эту «травму»?
Самое забавное здесь, как люди из интернета разбирают "эту" травму и "эту" операцию со слов опять же из интернета)
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Ответ Сяомиэсмидветысячистопятьдесят Срусиал
Люди делают такую же операцию в лучших клиниках Европы и не могут без костылей месяцами ходить, а он через неделю приседания со штангой делает. Интересно, кто-то серьезно верит в эту «травму»?
Кто из этих людей выиграл 24 ТБШ?
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Ответ zzzeeerrrooo
Фриц после такой же травмы играл на Уиме , умник
Фрица после такой травмы на каталке увезли с корта, а акробат с ней скакал 4,5+ часов против Серундоло.

https://www.sports.ru/tennis/1097685033-fricz-povredil-koleno-v-poslednem-rozygryshe-vstrechi-s-kepferom-ego-u.html
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