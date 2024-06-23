Джокович приехал на «Уимблдон» и провел первую тренировку
Семикратный чемпион «Уимблдона» Новак Джокович провел первую тренировку во Всеанглийском клубе лаун-тенниса.
18 дней назад серб перенес операцию на мениске. «Большой шлем» начнется 1 июля.
Семикратный чемпион «Уимблдона» Новак Джокович провел первую тренировку во Всеанглийском клубе лаун-тенниса.
18 дней назад серб перенес операцию на мениске. «Большой шлем» начнется 1 июля.
https://www.sports.ru/tennis/1097685033-fricz-povredil-koleno-v-poslednem-rozygryshe-vstrechi-s-kepferom-ego-u.html