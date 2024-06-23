Хуркач о реванше со Зверевым: «В голове сидел тот матч в финале United Cup»

Теги ATP Terra Wortmann Open Александр Зверев Хуберт Хуркач Теннис

Хуберт Хуркач прокомментировал победу над Александром Зверевым в полуфинале в Галле – 7:6(2), 6:4. Поляк впервые обыграл Зверева (1:3 в личных встречах).

«В голове сидел тот матч в финале United Cup. У меня было два матчбола с Сашей... Он выполнил обводящий удар, который попал в корт вот на столечко (показывает). Я подумал: «Окей, не в этот раз», – сказал Хуркач в интервью на корте.

В финале United Cup-2024 Хуркач мог принести сборной Польши победу, но Зверев выиграл 6:7(3), 7:6(6), 6:4, а затем Германия победила в решающем миксте и взяла титул.

4 комментария
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Вот сказочник, будто мы не помним ))
Сам слил на матчболах (со своей-то подачей) тогда всё что только можно, а потом ещё и в третьем сете опростоволосился.
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Эх Хуби тогда ты мог закрыть с таким же счетом но подвел Игу
+4
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Месть! Победа пусть и не равноценна, но всё равно хороша
+2
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