Хуркач о реванше со Зверевым: «В голове сидел тот матч в финале United Cup»
Хуберт Хуркач прокомментировал победу над Александром Зверевым в полуфинале в Галле – 7:6(2), 6:4. Поляк впервые обыграл Зверева (1:3 в личных встречах).
«В голове сидел тот матч в финале United Cup. У меня было два матчбола с Сашей... Он выполнил обводящий удар, который попал в корт вот на столечко (показывает). Я подумал: «Окей, не в этот раз», – сказал Хуркач в интервью на корте.
В финале United Cup-2024 Хуркач мог принести сборной Польши победу, но Зверев выиграл 6:7(3), 7:6(6), 6:4, а затем Германия победила в решающем миксте и взяла титул.
Сам слил на матчболах (со своей-то подачей) тогда всё что только можно, а потом ещё и в третьем сете опростоволосился.