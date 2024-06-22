Синнер вышел в финал на первом турнире в статусе №1
Первая ракетка мира Янник Синнер обыграл №42 Чжичжэня Чжана в полуфинале в Галле – 6:4, 7:6(3).
Синнер восьмым в истории рейтинга ATP дошел до финала на первом турнире в статусе №1. Последним это делал Энди Маррей в 2016-м.
22-летний итальянец вышел в 18-й финал в карьере: 16 на харде, по одному на грунте и на траве.
Он 36 матчей подряд не проигрывает соперникам из-за пределов топ-20.
Также он третий №1, который вышел в финал в Галле, после Роджера Федерера (2004-2006, 2008, 2018) и Даниила Медведева (2022).
За 14-й титул Синнер поборется с Хубертом Хуркачем. Счет в личных встречах 2:2, последний раз они играли в апреле 2023-го.
🇮🇹🇮🇹🇮🇹
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