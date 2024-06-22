Синнер вышел в финал на первом турнире в статусе №1

Первая ракетка мира обыграл №42 в полуфинале в Галле – 6:4, 7:6(3).

Синнер восьмым в истории рейтинга дошел до финала на первом турнире в статусе №1. Последним это делал в 2016-м.

22-летний итальянец вышел в 18-й финал в карьере: 16 на харде, по одному на грунте и на траве.

Он 36 матчей подряд не проигрывает соперникам из-за пределов топ-20.

Также он третий №1, который вышел в финал в Галле, после (2004-2006, 2008, 2018) и (2022).

За 14-й титул Синнер поборется с . Счет в личных встречах 2:2, последний раз они играли в апреле 2023-го.