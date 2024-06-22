Синнер вышел в финал на первом турнире в статусе №1

Теги Роджер Федерер Энди Маррей ATP Чжичжэнь Чжан Даниил Медведев Хуберт Хуркач Янник Синнер Теннис

Первая ракетка мира Янник Синнер обыграл №42 Чжичжэня Чжана в полуфинале в Галле – 6:4, 7:6(3).

Синнер восьмым в истории рейтинга ATP дошел до финала на первом турнире в статусе №1. Последним это делал Энди Маррей в 2016-м.

22-летний итальянец вышел в 18-й финал в карьере: 16 на харде, по одному на грунте и на траве.

Он 36 матчей подряд не проигрывает соперникам из-за пределов топ-20.

Также он третий №1, который вышел в финал в Галле, после Роджера Федерера (2004-2006, 2008, 2018) и Даниила Медведева (2022).

За 14-й титул Синнер поборется с Хубертом Хуркачем. Счет в личных встречах 2:2, последний раз они играли в апреле 2023-го.

10 комментариев
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Синнер с конца прошлого года подтверждает свой новый статус на всех покрытиях. Не проваливается нигде
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Ответ ugmyanswer
16 финалов из 18 Нуу как бы, посчитай
Синнер в хорошей форме может на любом покрытии играть и доходить до 1/2. Алькарас единственный кто может обыграть Синнера на грунте, ну и Циципас если пойдет игра. сейчас никто Янника кроме испанца остановить не может
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Гай Юлий Синнер
🇮🇹🇮🇹🇮🇹
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Красава, а теперь надо спасти турнир от Уркача)
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Ответ Hardy
Виландер говорит это все компьютер
А великий Алонсо говорит, что Синнер очень страшный. Не надо слушать всех подряд😁
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Ответ Максим Пестов
Синнер с конца прошлого года подтверждает свой новый статус на всех покрытиях. Не проваливается нигде
а говорили что Синнер только на харде умеет
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Ответ Aelcrown
а говорили что Синнер только на харде умеет
16 финалов из 18
Нуу как бы, посчитай
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Ответ Максим Пестов
Я до РГ ещё писал, что Синнер и на грунте вполне неплох, так оно и оказалось. А что на траве играть умеет, это мы все видели по нескольким последним уимам
Кого на грунте обыграл?
Юбэнкса и Котова?
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