Зверев о длительности матчей: «Надеялся, что на траве буду играть побыстрее. Но я продолжаю делать то же, что и всегда»

Александр Зверев пошутил о длительности своих матчей.

В Галле немец обыграл Артура Фиса – 6:7(5), 6:3, 6:4. Матч продолжался 2 часа 26 минут.

«После «Ролан Гарроса» я надеялся, что на траве буду играть побыстрее, не два с половиной, три часа в каждом матче. Но я продолжаю делать то, что всегда делаю.

Я рад победе и рад быть в полуфинале».

За выход в финал немец поборется с Хубертом Хуркачем.