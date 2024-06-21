Алькарас о сокращении времени между розыгрышами: «Я не успеваю попросить мячи перед подачей»

Карлос Алькарас рассказал, как на него повлияли изменения в правилах.

Во время матча против Джека Дрэйпера во втором круге в Лондоне испанец спорил с судьей на вышке Мохамедом Лайани о сокращении времени между розыгрышами.

«Он сказал, что правила обновили, и теперь время никогда не останавливается. Отсчет [25 секунд] начинается после окончания розыгрыша.

Я даже не говорю о том, чтобы успеть вытереться полотенцем. Я чувствую, что не успеваю попросить мячи перед подачей. Это сумасшествие. Мне хватает времени только попросить два мяча, я даже постучать ими не успеваю

Мне кажется, я никогда не видел подобного в теннисе. Если ты только что завершил длинный розыгрыш или оказался в конце у сетки, то должно быть время просто на то, чтобы взять полотенце, подготовиться – в моем случае попросить четыре мяча. Я настраиваюсь на следующий розыгрыш, набиваю мяч и подаю настолько хорошо, насколько могу.

А в этом матче я постоянно торопился. У меня не было времени набить мяч перед подачей и сделать обычные действия. Конечно, это плохо для игроков».