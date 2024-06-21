Алькарас о сокращении времени между розыгрышами: «Я не успеваю попросить мячи перед подачей»

Теги ATP cinch Championships Мохамед Лайани судьи Карлос Алькарас Теннис

Карлос Алькарас рассказал, как на него повлияли изменения в правилах.

Во время матча против Джека Дрэйпера во втором круге в Лондоне испанец спорил с судьей на вышке Мохамедом Лайани о сокращении времени между розыгрышами.

«Он сказал, что правила обновили, и теперь время никогда не останавливается. Отсчет [25 секунд] начинается после окончания розыгрыша.

Я даже не говорю о том, чтобы успеть вытереться полотенцем. Я чувствую, что не успеваю попросить мячи перед подачей. Это сумасшествие. Мне хватает времени только попросить два мяча, я даже постучать ими не успеваю

Мне кажется, я никогда не видел подобного в теннисе. Если ты только что завершил длинный розыгрыш или оказался в конце у сетки, то должно быть время просто на то, чтобы взять полотенце, подготовиться – в моем случае попросить четыре мяча. Я настраиваюсь на следующий розыгрыш, набиваю мяч и подаю настолько хорошо, насколько могу.

А в этом матче я постоянно торопился. У меня не было времени набить мяч перед подачей и сделать обычные действия. Конечно, это плохо для игроков».

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18 комментариев
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Как же наверное Надаль то рад, вовремя у него карьера к закату подошла, сейчас бы он уже не успел задницу почесать перед подачей
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+14
Раньше отсчет 25 секунд между розыгрышами начинался с момента, когда судья на вышке объявил счет. Теперь сразу после окончания розыгрыша запускают счетчик? Если да, то это, конечно, ни в какие ворота не лезет, с учетом того, что игроку периодически нужно ходить за полотенцем, чтобы вытереть пот + после долгих розыгрышей нужно восстановить дыхание и подготовиться к подаче. К тому же, зачастую публика долго не успокаивается. Теннис превращают непонятно во что.
+15
-4
+11
пора Рафулику заканчивать всё-таки) уже даже новые правила на это намекают
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-2
+6
Ответ Вегетарианец_
Раньше отсчет 25 секунд между розыгрышами начинался с момента, когда судья на вышке объявил счет. Теперь сразу после окончания розыгрыша запускают счетчик? Если да, то это, конечно, ни в какие ворота не лезет, с учетом того, что игроку периодически нужно ходить за полотенцем, чтобы вытереть пот + после долгих розыгрышей нужно восстановить дыхание и подготовиться к подаче. К тому же, зачастую публика долго не успокаивается. Теннис превращают непонятно во что.
Штобы вам удобнее смотреть)
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Зачем это вдруг понадобилось??
+4
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Хорошее правило на самом деле
+8
-6
+2
Жёстко коеечно
+5
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Ответ as009595@icloud.com
Рафа почти закончил, практически вслед за ним еще один любитель постукивать минуту мячиком, за что не раз получал претензии от соперников
ну мячом об корт стучат так или иначе все или почти все теннисисты, а вот с бегающими глазёнками в попке ковыряется только один Рафулик😍
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Ответ dedpihto59
Правила для всех одинаковы, оправдание поражению не прокатывает🤷‍♀️‼️
Если изменить правила, выигрывать будут другие, хотя правила для всех одинаковые.
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Ответ Великий Алонсо
Как же наверное Надаль то рад, вовремя у него карьера к закату подошла, сейчас бы он уже не успел задницу почесать перед подачей
Можно выкинуть первый мяч и чесать сколько хочешь перед 2-ой
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+2
Ну если так ужесточили, могли бы и секунд 5-7 накинуть хотя бы, а не оставлять 25
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Правила для всех одинаковы, оправдание поражению не прокатывает🤷‍♀️‼️
+3
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Нечего шары катать и трусы оправлять))
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Ответ Вегетарианец_
Раньше отсчет 25 секунд между розыгрышами начинался с момента, когда судья на вышке объявил счет. Теперь сразу после окончания розыгрыша запускают счетчик? Если да, то это, конечно, ни в какие ворота не лезет, с учетом того, что игроку периодически нужно ходить за полотенцем, чтобы вытереть пот + после долгих розыгрышей нужно восстановить дыхание и подготовиться к подаче. К тому же, зачастую публика долго не успокаивается. Теннис превращают непонятно во что.
Ой какие неженки

Тренеров балякать всю игру дайте
40 секунд между розыгрышами дайте
После ложного подброса или нетбола перепадать хоть минуту дайте
+5
-4
+1
Медведеву на пользу пойдет
+1
-1
0
Ответ Евгений Фабиянчук
пора Рафулику заканчивать всё-таки) уже даже новые правила на это намекают
Рафа почти закончил, практически вслед за ним еще один любитель постукивать минуту мячиком, за что не раз получал претензии от соперников
+5
-5
0
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