Алькарасу в матче с Дрэйпером мешала подавать пчела

Теги ATP cinch Championships животные и спорт Карлос Алькарас Теннис

Карлос Алькарас проиграл Джеку Дрэйперу во втором круге в Лондоне – 6:7(3), 3:6 – и не защитил титул.

В первом сете Алькарасу перед подачей пришлось отмахиваться от пчелы.

На «Мастерсе» в Индиан-Уэллс матч Алькараса против Александра Зверева остановили из-за вторжения пчел. Тогда испанца ужалили в лоб.

Вторжение пчел остановило теннис в Индиан-Уэллс. Тысячи прилетели на корт!

Материалы по теме

13 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ Хозяин патриотов
Нашего Алькараса с пчелами(не говоря уж про парней) видят чаще, чем с девушками, увы.
ваши все такие
пхх))))
+12
-4
+8
По ходу Алькарас медом намазан, иначе как объяснить, что за ним везде носятся пчелы)))
+12
-7
+5
Вот молодец Дрейпер!
+2
0
+2
Пчёл не обманешь)))
+3
-2
+1
Плохой танцор.
+4
-3
+1
- Это какие-то неправильные пчёлы! И они делают неправильный мёд.
- Карась, это мухи.
+9
-8
+1
Ответ Радость Ди Мария
Весь в Рафазаю - такой же вечно потный).
то эконом-лубрикант))
+2
-1
+1
А почему решили, что это пчела? Пчелу бы он вряд ли стал брать руками.
0
0
0
Ответ Sincere
По ходу Алькарас медом намазан, иначе как объяснить, что за ним везде носятся пчелы)))
Сладко пахнет, видимо))
0
0
0
Ответ serhunt
А почему решили, что это пчела? Пчелу бы он вряд ли стал брать руками.
ну почему же. Пчелы меня на корте не атаковали ни разу, а вот слепни в сезон достают постоянно.
Так вот если слепня сбить ракеткой, его потом можно в руки взять. Проверено не раз.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий