Алькарасу в матче с Дрэйпером мешала подавать пчела
Карлос Алькарас проиграл Джеку Дрэйперу во втором круге в Лондоне – 6:7(3), 3:6 – и не защитил титул.
В первом сете Алькарасу перед подачей пришлось отмахиваться от пчелы.
На «Мастерсе» в Индиан-Уэллс матч Алькараса против Александра Зверева остановили из-за вторжения пчел. Тогда испанца ужалили в лоб.
Вторжение пчел остановило теннис в Индиан-Уэллс. Тысячи прилетели на корт!
пхх))))
- Карась, это мухи.
Так вот если слепня сбить ракеткой, его потом можно в руки взять. Проверено не раз.