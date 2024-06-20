Алькарасу в матче с Дрэйпером мешала подавать пчела

проиграл Джеку Дрэйперу во втором круге в Лондоне – 6:7(3), 3:6 – и не защитил титул.

В первом сете Алькарасу перед подачей пришлось отмахиваться от пчелы.

На «Мастерсе» в Индиан-Уэллс матч Алькараса против Александра Зверева остановили из-за вторжения пчел. Тогда испанца ужалили в лоб.

Вторжение пчел остановило теннис в Индиан-Уэллс. Тысячи прилетели на корт!