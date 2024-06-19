Роджер Федерер: «Соперничество Синнера и Алькараса похоже на мое с Надалем»
Роджер Федерер оценил противостояние Янника Синнера и Карлоса Алькараса .
«Я об этом не думал, но да, соперничество Синнера и Алькараса похоже на мое с Надалем. Думаю, у каждого игрока есть свои противостояния, и во многих смыслах еще слишком рано об этом говорить.
Но Синнер и Алькарас из одного поколения, они очень сильные и уважают друг друга. Они отлично начали свои карьеры в теннисе, их соперничество обещает быть замечательным. Очень приятно смотреть на их игру».
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зад никто не чешет (пока?)
Федерер и Надаль в началах своих карьер тоже не были кем являются сейчас.