Роджер Федерер: «Соперничество Синнера и Алькараса похоже на мое с Надалем»

Теги Роджер Федерер Рафаэль Надаль ATP Карлос Алькарас Янник Синнер Теннис

Роджер Федерер оценил противостояние Янника Синнера и Карлоса Алькараса .

«Я об этом не думал, но да, соперничество Синнера и Алькараса похоже на мое с Надалем. Думаю, у каждого игрока есть свои противостояния, и во многих смыслах еще слишком рано об этом говорить.

Но Синнер и Алькарас из одного поколения, они очень сильные и уважают друг друга. Они отлично начали свои карьеры в теннисе, их соперничество обещает быть замечательным. Очень приятно смотреть на их игру».

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20 комментариев
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Не знаю почему, но иногда мне кажется, что Роджер на самом деле так глубоко забил на теннис сейчас, что он вообще понятия не имеет, кто такие эти Синнер, Алькарас)
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Совсем нет. Федерер ставил кучу рекордов, а Надаль был тем, кто первую ракетку разбивает. И это был не короткий промежуток, а целые годы.
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Ответ nolan_90
А Джоковичу ты и вовсе не соперник был
Это Роджеру Джокович был не соперник довольно долго)
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Ответ Евгений Фабиянчук
да не, скорее Джокович и Надаль тогда уж. вот там реально плотная сеча была, а Пердунля в один момент стал статистом для обоих, увы и ах
В какой момент?
+7
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+5
Енот перестал следить за теннисом, это норм, пенсия же.
+6
-3
+3
Пока Роджер выдаёт желаемое за действительное. Пусть оба пройдут хоть немного вашего пути...
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да не, скорее Джокович и Надаль тогда уж. вот там реально плотная сеча была, а Пердунля в один момент стал статистом для обоих, увы и ах
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Калибром они пока поменьше, не такие танатливые имхо, не такие хартзматичные. И Роджер с Рафой не были поначалу друзьями и не ипытывали друг к другу взаимного уважения, Роджера Надаль откровенно раздаражал и заставлял нервировать, что вывливать в кучу невынужденных ошибок на корте, Надаль тоже не испытывал пиетета, слишком бурно реагируя на многие выигранные розыгрыши у Роджера, колких замечаний друг к другу тоже хватало как на корте, так и вне его, взаимное уважение появилось позже, когда Новак стал номером 1 и они поняли, что делить как бы больше нечего, у них появился общий соперник)
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прошло-то меньше года более-менее плотного соперничества
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Точно такая же, только другая
© День выборов
зад никто не чешет (пока?)
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Ответ Dmitriy Vin
Совсем нет. Федерер ставил кучу рекордов, а Надаль был тем, кто первую ракетку разбивает. И это был не короткий промежуток, а целые годы.
ну так дайте этим ребятами время что ли
Федерер и Надаль в началах своих карьер тоже не были кем являются сейчас.
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Ответ Большой Сэми
ну так дайте этим ребятами время что ли Федерер и Надаль в началах своих карьер тоже не были кем являются сейчас.
Надаль был, в 17 лет он уже крушил всех на грунте. Роджер был просто неуверенным в себе человеком и несколько лет не мог раскрыться из-за проблем с психикой, пломанные ракетки от него в первые годы в ATP были не редкостью, но ко второму выигранному шлему он стал доминантом в туре, почувствова уверенность в себе. Как-то ни Алькарас, ни Синнер не напоминают ни Роджера, ни Надаля.
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всегда такой скучный персонаж...
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Теннис РОДЖЕРА был лучшим конечно.Умные это всегда понимали,знают и сейчас.А остальное...так
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