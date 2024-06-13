Алькарас о Большой тройке: «Я не могу сравнивать их игру в моем возрасте со своей. Не важно, чего я достиг в 21, если я на этом остановлюсь»

Теги Роджер Федерер Рафаэль Надаль Новак Джокович ATP Карлос Алькарас Теннис

Карлос Алькарас прокомментировал сравнения с Большой тройкой.

«Я не могу сравнивать их игру в моем возрасте со своей.

Как я уже говорил, не важно, чего я достиг в 21 год, если я на этом остановлюсь. В конце концов, я хочу продолжать играть и расти, чтобы достичь того уровня, на котором до недавнего времени были Джокович, Рафа и Федерер.

Великие игроки продолжают совершенствоваться в течение карьеры, пока не доходят до 37-38 лет в лучшей форме».

Алькарас обошел Федерера, Надаля и Джоковича – взял 3 «Шлема» на разных покрытиях в 21 год

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1 комментарий
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Очень правильный настрой - Биги не сразу и не просто так стали теми, кого мы сейчас знаем.
Надеюсь, что Карлос будет стабильно развивать свой немалый талант, избежит серьёзных травм, а мы сможем наблюдать его игру на корте ещё долгие годы.
Удачи!
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