Берреттини о травмах: «Иногда хочется, чтобы за кулисами были камеры, чтобы все видели, с чем мы сталкиваемся»

Маттео Берреттини выступил с речью после поражения в финале турнира в Штутгарте.

Он уступил Джеку Дрэйперу 6:3, 6:7(5), 4:6.

«Спасибо моей команде. Это особая команда. Только мы знаем, через что мы прошли. Столько взлетов и падений. Столько травм и [неприятных] ситуаций. Иногда хочется, чтобы за кулисами были камеры, чтобы все видели, с чем мы сталкиваемся. Это часть спорта и жизни. Я так горжусь, что вы со мной рядом. Вы придаете мне сил, когда я чувствую, что их больше нет.

Поздравляю Джека. Невероятная неделя и этот матч. Я был так близок. Какое-то время будет больно... но это теннис. Я выигрывал такие матчи, как сегодняшний, но и проигрывал тоже. Я уверен, что он возьмет еще много трофеев. Невероятная неделя. Удачи на предстоящих турнирах».