Сафиуллин начал сотрудничество с Турсуновым

Дмитрий Турсунов вошел в команду 43-й ракетки мира Романа Сафиуллина.

Об этом сообщил другой тренер россиянина .

«Глобально ничего не поменялось. Я и в прошлом году был с Ромой не на всех турнирах. Когда я не мог, Рома ездил с тренером Адрианом. С ним же он был и в начале грунтового сезона. Сейчас решил попробовать с Дмитрием. Две недели в Штутгарте и Галле будет он, потом на «Уимблдон» я приезжаю», – цитирует Кузнецова телеграм-канал Максима Янчевского.

Напомним, Кузнецов работает с Сафиуллиным с начала прошлого сезона. Турсунов в последние годы тренировал в женском туре.