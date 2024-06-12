Сафиуллин начал сотрудничество с Турсуновым

Теги Дмитрий Турсунов ATP Андрей Кузнецов Роман Сафиуллин Теннис

Дмитрий Турсунов вошел в команду 43-й ракетки мира Романа Сафиуллина.

Об этом сообщил другой тренер россиянина Андрей Кузнецов.

«Глобально ничего не поменялось. Я и в прошлом году был с Ромой не на всех турнирах. Когда я не мог, Рома ездил с тренером Адрианом. С ним же он был и в начале грунтового сезона. Сейчас решил попробовать с Дмитрием. Две недели в Штутгарте и Галле будет он, потом на «Уимблдон» я приезжаю», – цитирует Кузнецова телеграм-канал Максима Янчевского.

Напомним, Кузнецов работает с Сафиуллиным с начала прошлого сезона. Турсунов в последние годы тренировал в женском туре.

5 комментариев
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У Ромы этот сезон совсем плохой. После прорыва во второй половине прошлого совсем не клеится. Сейчас еще 1/4 Уимблдона защищать
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Ответ sined2000
У Ромы этот сезон совсем плохой. После прорыва во второй половине прошлого совсем не клеится. Сейчас еще 1/4 Уимблдона защищать
Плохо, что часто проигрывает в первом круге. Проигрывает решающие мячи.
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Ответ Дмитрий Воронцов
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Ответ j4romir
Свечку держал?
Перечитайте мое сообщение)
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