«Нужно немного подождать и посмотреть». Маррей не уверен, что сыграет на Олимпиаде

97-я ракетка мира Энди Маррей высказался об участии в Олимпиаде в Париже.

Вчера британец уступил Маркосу Гирону в Штутгарте и по итогам недели выпадет из топ-100.

«Надо посмотреть насчет Олимпиады. Я пока не уверен на 100%, что будет с парой и сыграю ли, если попаду только в одиночке. Я не знаю.

Последний месяц мое тело не очень хорошо чувствовало себя на грунте. У меня было достаточно проблем со спиной, поэтому не знаю, поеду ли только ради одиночки. Нужно немного подождать и посмотреть», – сказал после вылета с турнира в Штутгарте.