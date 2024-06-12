«Нужно немного подождать и посмотреть». Маррей не уверен, что сыграет на Олимпиаде

Теги Энди Маррей ATP Boss Open Олимпийский теннисный турнир Теннис

97-я ракетка мира Энди Маррей высказался об участии в Олимпиаде в Париже.

Вчера британец уступил Маркосу Гирону в Штутгарте и по итогам недели выпадет из топ-100.

«Надо посмотреть насчет Олимпиады. Я пока не уверен на 100%, что будет с парой и сыграю ли, если попаду только в одиночке. Я не знаю.

Последний месяц мое тело не очень хорошо чувствовало себя на грунте. У меня было достаточно проблем со спиной, поэтому не знаю, поеду ли только ради одиночки. Нужно немного подождать и посмотреть», – сказал Маррей после вылета с турнира в Штутгарте.

2 комментария
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Энди Олимпиада, а тем более на грунте, не нужна. Он рекордсмен по выигранным Олимпиадам.
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Ответ Иван Дичковский
Энди Олимпиада, а тем более на грунте, не нужна. Он рекордсмен по выигранным Олимпиадам.
Если бы мог заявиться в пару или микст, с удовольствием сыграл бы и на грунте, думаю, потому что можно было бы побороться за медаль. А ради одиночки и почти гарантированного вылета в первом круге переходить опять на грунт, просто глупо. Так, галочку просто поставить, мол, участвовал на ещё одной ОИ, но Энди это врядле надо.
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