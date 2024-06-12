«Нужно немного подождать и посмотреть». Маррей не уверен, что сыграет на Олимпиаде
97-я ракетка мира Энди Маррей высказался об участии в Олимпиаде в Париже.
Вчера британец уступил Маркосу Гирону в Штутгарте и по итогам недели выпадет из топ-100.
«Надо посмотреть насчет Олимпиады. Я пока не уверен на 100%, что будет с парой и сыграю ли, если попаду только в одиночке. Я не знаю.
Последний месяц мое тело не очень хорошо чувствовало себя на грунте. У меня было достаточно проблем со спиной, поэтому не знаю, поеду ли только ради одиночки. Нужно немного подождать и посмотреть», – сказал Маррей после вылета с турнира в Штутгарте.