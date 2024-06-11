Дарт – судье на вышке: «Если мы посмотрим повтор, я обещаю, что поставлю 50 000 фунтов на то, что мяч в ауте»

Хэрриет Дарт поспорила с судьей на вышке.

92-я ракетка мира уступила Кэти Болтер в первом круге турнира в Ноттингеме со счетом 7:6(5), 4:6, 5:7.

В середине второго сета линейный сказал, что Болтер попала в аут, но судья на вышке отменила это решение и сказала переигрывать очко

«Мяч так далеко, что это просто позор, вы сами себя позорите», – отреагировала Дарт. После этого она проиграла очко и добавила: «Он был здесь, без шуток, все это понимают».

Судья попросила ее остановиться и сказала, что иначе она вынесет официальное предупреждение.

После этого гейма Дарт сказала: «У меня есть причины позвать супервайзера, потому что я бы хотела, чтобы он посмотрел.

Если мы посмотрим повтор, я обещаю, что поставлю 50 000 фунтов на то, что мяч в ауте, и пожму вам руку. Это просто смешно, как далеко он был в ауте».

После этого Дарт обратилась с жалобой к супервайзеру, посчитав, что судья на вышке «угрожала» ей предупреждением.