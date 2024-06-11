Дарт – судье на вышке: «Если мы посмотрим повтор, я обещаю, что поставлю 50 000 фунтов на то, что мяч в ауте»

Теги WTA Rothesay Open Nottingham Хэрриет Дарт судьи Кэти Болтер Теннис

Хэрриет Дарт поспорила с судьей на вышке.

92-я ракетка мира уступила Кэти Болтер в первом круге турнира в Ноттингеме со счетом 7:6(5), 4:6, 5:7.

В середине второго сета линейный сказал, что Болтер попала в аут, но судья на вышке отменила это решение и сказала переигрывать очко

«Мяч так далеко, что это просто позор, вы сами себя позорите», – отреагировала Дарт. После этого она проиграла очко и добавила: «Он был здесь, без шуток, все это понимают».

Судья попросила ее остановиться и сказала, что иначе она вынесет официальное предупреждение.

После этого гейма Дарт сказала: «У меня есть причины позвать супервайзера, потому что я бы хотела, чтобы он посмотрел.

Если мы посмотрим повтор, я обещаю, что поставлю 50 000 фунтов на то, что мяч в ауте, и пожму вам руку. Это просто смешно, как далеко он был в ауте».

После этого Дарт обратилась с жалобой к супервайзеру, посчитав, что судья на вышке «угрожала» ей предупреждением.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Азартная девушка, оказывается!
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий