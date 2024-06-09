Беккер о Звереве в финале «Ролан Гаррос»: «У него есть шанс. Он уже был в финале и получил там урок»

Борис Беккер оценил шансы Александра Зверева на титул «Ролан Гаррос».

Немец встретится в финале с Карлосом Алькарасом.

«У него есть шанс. Он уже был в финале и получил там урок. Он должен был обыграть Доминика Тима четыре года назад в финале US Open. А сейчас он стал взрослее, вырос как игрок.

У него была трудная сетка. Он сказал: «Я сыграл свой финал» [после матча с Надалем в первом круге]. Ему пришлось поднять свой уровень с первого круга, и он был выше, чем раньше.

Он должен был вылететь в матче с Грикспором (Зверев отыграл двойной брейк в решающем сете: 3:6, 6:4, 6:2, 4:6, 7:6(10:3) – Sports). Но чтобы поднять трофей над головой, нужно умереть раз или два».