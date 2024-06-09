Беккер о Звереве в финале «Ролан Гаррос»: «У него есть шанс. Он уже был в финале и получил там урок»

Теги Ролан Гаррос ATP Борис Беккер Александр Зверев Теннис

Борис Беккер оценил шансы Александра Зверева на титул «Ролан Гаррос».

Немец встретится в финале с Карлосом Алькарасом.

«У него есть шанс. Он уже был в финале и получил там урок. Он должен был обыграть Доминика Тима четыре года назад в финале US Open. А сейчас он стал взрослее, вырос как игрок. 

У него была трудная сетка. Он сказал: «Я сыграл свой финал» [после матча с Надалем в первом круге]. Ему пришлось поднять свой уровень с первого круга, и он был выше, чем раньше.

Он должен был вылететь в матче с Грикспором (Зверев отыграл двойной брейк в решающем сете: 3:6, 6:4, 6:2, 4:6, 7:6(10:3) – Sports). Но чтобы поднять трофей над головой, нужно умереть раз или два».

Материалы по теме

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Настоящая немецкая солидарность,это то что на русским не хватает.
Надо учиться у немцев,как одна немецкая легенда тенниса поддерживает простого немецкого парня.
+2
-1
+1
И Зверев сегодня умрет,чтоб поднять трофей.
+3
-3
0
У Даниила тоже был шанс...
0
0
0
у Германии есть шанс сказал Беккер по версии Чэмпа,
а вот Спортсу он сказал что у Зверева есть шанс...
каждый слышит то что хочет слышать?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий