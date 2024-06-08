Зверев не снялся с турнира в Штутгарте на следующей неделе и сыграет с Накашимой или Юбенксом

Опубликована сетка турнира в Штутгарте, который пройдет на следующей неделе.

(1), (2), (2) и (4) начнут со второго круга.

Зверев завтра играет финал « » против . Ожидает, что первый матч в Германии он проведет в четверг. Его соперником станет Брэндон Накашима или Кристофер Юбенкс.

(8) встретится с , – с Маркосом Гироном.

Полная сетка здесь.