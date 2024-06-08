Зверев не снялся с турнира в Штутгарте на следующей неделе и сыграет с Накашимой или Юбенксом
Опубликована сетка турнира в Штутгарте, который пройдет на следующей неделе.
Александр Зверев (1), Бен Шелтон (2), Александр Бублик (2) и Фрэнсис Тиафу (4) начнут со второго круга.
Зверев завтра играет финал «Ролан Гаррос» против Карлоса Алькараса. Ожидает, что первый матч в Германии он проведет в четверг. Его соперником станет Брэндон Накашима или Кристофер Юбенкс.
Роман Сафиуллин (8) встретится с Маттео Берреттини, Энди Маррей – с Маркосом Гироном.
Полная сетка здесь.