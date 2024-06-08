Зверев не снялся с турнира в Штутгарте на следующей неделе и сыграет с Накашимой или Юбенксом

Теги Энди Маррей ATP Boss Open Александр Зверев Фрэнсис Тиафу Роман Сафиуллин Кристофер Юбенкс Александр Бублик Маттео Берреттини Брэндон Накашима Бен Шелтон Теннис

Опубликована сетка турнира в Штутгарте, который пройдет на следующей неделе.

Александр Зверев (1), Бен Шелтон (2), Александр Бублик (2) и Фрэнсис Тиафу (4) начнут со второго круга.

Зверев завтра играет финал «Ролан Гаррос» против Карлоса Алькараса. Ожидает, что первый матч в Германии он проведет в четверг. Его соперником станет Брэндон Накашима или Кристофер Юбенкс.

Роман Сафиуллин (8) встретится с Маттео Берреттини, Энди Маррей – с Маркосом Гироном.

Полная сетка здесь.

1 комментарий
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Ромашка как всегда отлетит Буратини.
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