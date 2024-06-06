Во сколько финал Ролан Гаррос 2024 по теннису

Теги Ролан Гаррос Александр Зверев Каспер Рууд Ига Швентек Карлос Алькарас Янник Синнер Жасмин Паолини Смотреть теннис Теннис

Открытый чемпионат Франции по теннису подходит к концу. В ближайшие дни болельщики станут свидетелями решающих матчей в мужской и женской сетках одиночных турниров. У женщин победительница турнира будет определена в субботу 8 июня, мужской финал состоится на день позже — 9 июня.

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Ролан Гаррос 2024: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

Во сколько полуфинал Ролан Гаррос 2024 по теннису

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Швентек четвертый год подряд вышла в финал Ролан Гаррос и постарается вновь завоевать титул. На пути к финалу, у нее был только один сложный матч против Наоми Осаки из Японии, в котором Швентек пришлось даже отыгрывать матчбол. В остальном просто тотальное преимущество над всеми соперницами. Итальянка Жасмин Паолини впервые будет играть в решающем поединке турнира Большого шлема. Выход в финал 15-й ракетки мира стал полной неожиданностью для поклонников тенниса, хотя Жасмин проводит свой лучший сезон в карьере. Представляем вашему вниманию расписание финальных поединков.

  • 8 июня, 16:00. Ига Швентек — Жасмин Паолини
  • 9 июня, 16:00. Карлос Алькарас/Янник Синнер — Каспер Рууд/Александр Зверев

Победители Roland Garros 2024 получат по 2 400 000 евро. Проигравшие в финале станут богаче на 1 200 000 евро. В случае победы Ига Швентек защитит свои рейтинговые баллы.

Расписание Ролан Гаррос 2024

Результаты Ролан Гаррос 2024

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