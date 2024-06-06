Во сколько финал Ролан Гаррос 2024 по теннису

Открытый чемпионат Франции по теннису подходит к концу. В ближайшие дни болельщики станут свидетелями решающих матчей в мужской и женской сетках одиночных турниров. У женщин победительница турнира будет определена в субботу 8 июня, мужской финал состоится на день позже — 9 июня.

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Ролан Гаррос 2024: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

Во сколько полуфинал Ролан Гаррос 2024 по теннису

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Швентек четвертый год подряд вышла в финал Ролан Гаррос и постарается вновь завоевать титул. На пути к финалу, у нее был только один сложный матч против Наоми Осаки из Японии, в котором Швентек пришлось даже отыгрывать матчбол. В остальном просто тотальное преимущество над всеми соперницами. Итальянка Жасмин Паолини впервые будет играть в решающем поединке турнира Большого шлема. Выход в финал 15-й ракетки мира стал полной неожиданностью для поклонников тенниса, хотя Жасмин проводит свой лучший сезон в карьере. Представляем вашему вниманию расписание финальных поединков.

8 июня, 16:00. Ига Швентек — Жасмин Паолини

9 июня, 16:00. Карлос Алькарас/Янник Синнер — Каспер Рууд/Александр Зверев

Победители Roland Garros 2024 получат по 2 400 000 евро. Проигравшие в финале станут богаче на 1 200 000 евро. В случае победы Ига Швентек защитит свои рейтинговые баллы.

Расписание Ролан Гаррос 2024

Результаты Ролан Гаррос 2024