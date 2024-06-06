Во сколько полуфинал Ролан Гаррос 2024 по теннису

Турнир Ролан Гаррос 2024 подходит к концу. Настала пора решающих поединков. В первом полуфинале у мужчин 7 июня встретятся испанец Карлос Алькарас и Янник Синнер из Италии. Обоих теннисистов считают наследниками большой тройки, а их матч называют скрытым финалом. Алькарас является обладателем двух титулов на турнирах Большого шлема. В 2022 году он выиграл US Open, а в прошлом сезоне стал победителем Уимблдона. Янник Синнер в самом начале сезона выиграл свой первый турнир Большого шлема Australian Open, а после Roland Garros 2024 станет первой ракеткой мира. Теннисисты встречались друг с другом девять раз, счет в пользу испанца 5 – 4. Последний на сегодняшний день поединок состоялся в марте на мастерсе в Индиан-Уэллсе. Алькарас выиграл в трех сетах.

Во сколько финал Ролан Гаррос 2024 по теннису

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Ролан Гаррос 2024: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

Во втором полуфинале встретятся норвежец Каспер Рууд и Александр Зверев из Германии. Ни один из них пока не выигрывал мэйджор, но Каспер будет играть в полуфинале третий год подряд, а для Зверева это уже четвертый случай в карьере, когда он попадает в четверку сильнейших на Ролан Гаррос. По личным встречам у теннисистов паритет 2 – 2, причем в последний на сегодняшний день раз они играли ровно год назад и тоже на стадии полуфинала Roland Garros. Рууд выиграл тот поединок довольно легко в трех сетах. Представляем вашему вниманию расписание полуфиналов, время начала матчей указано московское.

15:30. Карлос Алькарас — Янник Синнер

18:30. Каспер Рууд — Александр Зверев

Расписание Ролан Гаррос 2024

Результаты Ролан Гаррос 2024