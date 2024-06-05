Алькарас о снятии Джоковича с РГ: «Это стало абсолютной неожиданностью»

Теги Новак Джокович Ролан Гаррос ATP Карлос Алькарас Теннис

Карлос Алькарас прокомментировал то, что Новак Джокович снялся с «Ролан Гаррос».

В четвертьфинале против Франсиско Серундоло действующий чемпион «Ролан Гаррос» порвал мениск и снялся с полуфинала.

«Я удивился, когда узнал, что он [Джокович] снялся после вчерашнего матча. Он завершил встречу отличным теннисом. Не было видно, что он играл сквозь боль. Поэтому все стало абсолютной неожиданностью. 

Он поговорил с командой, врачами. Но теннис такой, и иногда приходится с этим мириться. Думаю, отсутствие Джоковича, одного из лучших игроков в мире, расстроит болельщиков».

Джокович снялся с «Ролан Гаррос» и потеряет первую строчку рейтинга. Что об этом известно?

3 комментария
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Ещё как расстроило((( неизвестно как долго ему придётся восстанавливаться и возраст здесь играет роль
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Неожиданностью но приятной подумал Карлито‼️
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