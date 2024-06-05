Циципас о том, что Джокович снялся с РГ: «Это даст возможность другим игрокам выиграть «Большой шлем»

Теги Новак Джокович Ролан Гаррос ATP Стефанос Циципас Теннис

Стефанос Циципас прокомментировал то, что Новак Джокович снялся с «Ролан Гаррос».

Серб порвал медиальный мениск во время четвертьфинала против Франсиско Серундоло и снялся с полуфинала. 

«Новак никогда не снимается с турниров. Я видел, что он получил травму в матче с Серундоло, но ему удалось выиграть. У него удивительная способность играть и побеждать с такой травмой.

Думаю, это даст возможность другим игрокам выиграть «Большой шлем».

Джокович перенесет операцию на колене – и, скорее всего, пропустит «Уимблдон». Главное

6 комментариев
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Зверев и Циципас так и проходят всю карьеру,в надежде что кто то снимется,сами они ничего выиграть не способны
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Турнир без Новака - брачная ночь без невесты. Вдоль и поперëк травмированный он остаëтся лучшим на все времена. Опередить его - заветная мечта любого теннисиста.
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Но не тебе, нимфа
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Возможность была и без этой травмы, так что звучит странно
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