Циципас о том, что Джокович снялся с РГ: «Это даст возможность другим игрокам выиграть «Большой шлем»

Стефанос Циципас прокомментировал то, что Новак Джокович снялся с «Ролан Гаррос».

Серб порвал медиальный мениск во время четвертьфинала против Франсиско Серундоло и снялся с полуфинала.

«Новак никогда не снимается с турниров. Я видел, что он получил травму в матче с Серундоло, но ему удалось выиграть. У него удивительная способность играть и побеждать с такой травмой.

Думаю, это даст возможность другим игрокам выиграть «Большой шлем».

Джокович перенесет операцию на колене – и, скорее всего, пропустит «Уимблдон». Главное