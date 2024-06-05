Паолини о том, что не снялась с парного «Ролан Гаррос» перед полуфиналом с Андреевой: «Для меня пара с Эррани так же важна, как и одиночный турнир»
Жасмин Паолини поделилась ожиданиями от матча с Миррой Андреевой.
Они встретятся в полуфинале «Ролан Гаррос».
– Вам играть с Миррой Андреевой в полуфинале, вы чуть больше месяца назад проигрывали ей в Мадриде. Что понадобится поменять?
– Мирра очень хороша ментально, она очень хорошо защищается. Очевидно, что будет трудно, но я другого и не жду в полуфинале «Большого шлема».
– Мирра решила не играть парный четвертьфинал, а вы после одиночной победы выиграли еще и пару. Рассматривали ли вариант отказаться?
– Нет, для меня пара с Сарой [Эррани] так же важна, как и одиночный турнир. Я не привыкла отказываться от матчей, когда мы уже идем по турниру. Но это только мой принцип, точно не будут никого критиковать, – приводит слова Паолини корреспондент Спортса Андрей Васильев.