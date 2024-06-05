Паолини о том, что не снялась с парного «Ролан Гаррос» перед полуфиналом с Андреевой: «Для меня пара с Эррани так же важна, как и одиночный турнир»

Теги Ролан Гаррос WTA Сара Эррани Жасмин Паолини Мирра Андреева Теннис

Жасмин Паолини поделилась ожиданиями от матча с Миррой Андреевой.

Они встретятся в полуфинале «Ролан Гаррос».

– Вам играть с Миррой Андреевой в полуфинале, вы чуть больше месяца назад проигрывали ей в Мадриде. Что понадобится поменять?

– Мирра очень хороша ментально, она очень хорошо защищается. Очевидно, что будет трудно, но я другого и не жду в полуфинале «Большого шлема».

– Мирра решила не играть парный четвертьфинал, а вы после одиночной победы выиграли еще и пару. Рассматривали ли вариант отказаться?

– Нет, для меня пара с Сарой [Эррани] так же важна, как и одиночный турнир. Я не привыкла отказываться от матчей, когда мы уже идем по турниру. Но это только мой принцип, точно не будут никого критиковать, – приводит слова Паолини корреспондент Спортса Андрей Васильев.

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5 комментариев
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Если я не ошибаюсь, Паолини свой парный сыграла, когда Мирра ещё на корте была.
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А ничего что они выиграли пару за 1 час и закончили раньше Мирры с Соболенко , так что не надо тут гнать на Мирру
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Ой, ну как Мирре будет 28 лет и если на тот момент будет понимание, что это последний шанс на что-то серьёзное хоть в каком-то разряде, тогда и поговорим. Сейчас её не за что осуждать, у подростка силы не бесконечны.
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У каждого свой выбор, следует уважать Паолини за это решение и пожелать ей и Мирре хорошего полуфинального матча.
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Звонарёву жалко, конечно, но селяви. А Жасминка - умница красавица и пионэрка, другой бабульке - Эррани с партнёршей повезло.
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