Синнер о том, что стал №1 после отказа Джоковича: «Я не так хотел стать первым, но даже в такой обстановке рад»

Теги Новак Джокович Ролан Гаррос ATP Янник Синнер Теннис

Янник Синнер высказался о том, что с понедельника станет первой ракеткой мира.

– В какой момент вы узнали, что Новак снимается и вы становитесь первым номером рейтинга? Как вам удавалось выкидывать это из головы по ходу матча?

– Очень легко, мне сказали уже после игры.

Конечно, это не совсем то, каким способом я хотел стать первым номером, очень жаль видеть, что Новаку пришлось сняться с турнира.

Но даже в такой обстановке я рад тому, что стал первым. А еще тому, что вышел в полуфинал, потому что мне было очень сложно на грунте, особенно поначалу, теперь я могу показывать результаты заметно лучше. Я приезжал на турнир с сомнениями: не понимал, на что способно мое тело. Но теперь с каждым днем чувствую себя лучше, – приводит слова Синнера корреспондент Спортса Андрей Васильев.

Джокович снялся с «Ролан Гаррос» и потеряет первую строчку рейтинга. Что об этом известно?

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6 комментариев
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Похоже великая эпоха тенниса действительно почти закончена. Время не обманешь, хотя большая тройка делала это очень долго. Счастье, что мы были свидетелями их игры, противостояний и запоминающихся матчей.
+9
0
+9
Ответ Алан Кесаев
Похоже великая эпоха тенниса действительно почти закончена. Время не обманешь, хотя большая тройка делала это очень долго. Счастье, что мы были свидетелями их игры, противостояний и запоминающихся матчей.
Но как-то уж совсем скоропостижно.
+2
0
+2
Достойные слова👍‼️
+2
-1
+1
теперь мотивация карася возрастет в разы
0
0
0
– В какой момент вы узнали, что Новак снимается и вы становитесь первым номером рейтинга? Как вам удавалось выкидывать это из головы по ходу матча?

– Очень легко, мне сказали уже после игры.

Соврамши, товарищ Грешник.
Как раз в этот момент Григор брейканул, пока ты справлялся с эмоциями)
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