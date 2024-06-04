Синнер о том, что стал №1 после отказа Джоковича: «Я не так хотел стать первым, но даже в такой обстановке рад»

Янник Синнер высказался о том, что с понедельника станет первой ракеткой мира.

– В какой момент вы узнали, что Новак снимается и вы становитесь первым номером рейтинга? Как вам удавалось выкидывать это из головы по ходу матча?

– Очень легко, мне сказали уже после игры.

Конечно, это не совсем то, каким способом я хотел стать первым номером, очень жаль видеть, что Новаку пришлось сняться с турнира.

Но даже в такой обстановке я рад тому, что стал первым. А еще тому, что вышел в полуфинал, потому что мне было очень сложно на грунте, особенно поначалу, теперь я могу показывать результаты заметно лучше. Я приезжал на турнир с сомнениями: не понимал, на что способно мое тело. Но теперь с каждым днем чувствую себя лучше, – приводит слова Синнера корреспондент Спортса Андрей Васильев.

Джокович снялся с «Ролан Гаррос» и потеряет первую строчку рейтинга. Что об этом известно?