Синнер о том, что станет №1: «Это особенный момент»

Теги Новак Джокович Ролан Гаррос ATP Янник Синнер Теннис

Янник Синнер прокомментировал то, что станет первой ракеткой мира.

Сегодня он обыграл Григора Димитрова и вышел в полуфинал «Ролан Гаррос». По ходу матча стало известно, что Новак Джокович снялся с четвертьфинала – и благодаря этому итальянец стал №1.

«Что тут сказать? Во-первых, все мечтают стать №1 в мире. С другой стороны, Новак снялся – и я думаю, всех это расстроило. Я желаю ему скорейшего восстановления

Я стараюсь об этом не думать, потому что на этом турнире у меня были большие проблемы – особенно в последние два года. Рад, что вышел в полуфинал. Постараюсь показать там максимум.

Спасибо команде за то, что они сделали все это возможным. И без вас [болельщиков].

Это особенный момент, и я рад разделить его с вами и всеми, кто смотрит дома – особенно в Италии», – сказал Синнер в интервью на корте.

11 комментариев
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Приятный парень. Поздравляем!
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https://m.sports.ru/tennis/1115649968-dzhokovich-sravnil-podgotovku-k-matcham-protiv-alkarasa-i-protiv-nadal.html?comment_id=7325063%C2%A6news%C2%A61115649968
Мне почему то кажется что Синнер в будущем составит сумасшедшую конкуренцию Алькарасу. Алькарас это Надаль который с юных лет начал показывать результаты экстра класса, а Синнер это Джокович который чуть позже раскрылся и никто не ждал от него таких результатов
Мой коммент от ноября 23 года я был почему то уверен в нем что он вырастит в Мега крутого игрока
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Удачи Янник! надеемся на зарубу в полуфинале с Алькарасом
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Мне он больше Алькараса импонирует🤷‍♀️‼️
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Кто-то должен останавливать его скучный теннис в полуфинале

Калинская и то ярче играет ))
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Подтверди в пф с точиком, чтобы по красоте было.
Точик свое первое место в финале юсо сам выиграл.
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Можно бокальчик шампанского сегодня опрокинуть в честь этого ))
От Италии это первый в истории лидер одиночного теннисного рейтинга, как среди мужчин, так и среди женщин.
В парах у женщин были итальянки №1.
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Обидно за малую тройку (Зверев, Медведев, Циципас). Пока никто из них так и не стал первой ракеткой.
А из супермалой тройки (Алькарас, Синнер, Руне) уже двое первые ракетки
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Ответ j4romir
Подтверди в пф с точиком, чтобы по красоте было. Точик свое первое место в финале юсо сам выиграл.
Ну да, еще Цыпа сегодня может быть против, но чета сомнительно.
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