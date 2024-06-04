Синнер о том, что станет №1: «Это особенный момент»
Янник Синнер прокомментировал то, что станет первой ракеткой мира.
Сегодня он обыграл Григора Димитрова и вышел в полуфинал «Ролан Гаррос». По ходу матча стало известно, что Новак Джокович снялся с четвертьфинала – и благодаря этому итальянец стал №1.
«Что тут сказать? Во-первых, все мечтают стать №1 в мире. С другой стороны, Новак снялся – и я думаю, всех это расстроило. Я желаю ему скорейшего восстановления
Я стараюсь об этом не думать, потому что на этом турнире у меня были большие проблемы – особенно в последние два года. Рад, что вышел в полуфинал. Постараюсь показать там максимум.
Спасибо команде за то, что они сделали все это возможным. И без вас [болельщиков].
Это особенный момент, и я рад разделить его с вами и всеми, кто смотрит дома – особенно в Италии», – сказал Синнер в интервью на корте.
Мне почему то кажется что Синнер в будущем составит сумасшедшую конкуренцию Алькарасу. Алькарас это Надаль который с юных лет начал показывать результаты экстра класса, а Синнер это Джокович который чуть позже раскрылся и никто не ждал от него таких результатов
Мой коммент от ноября 23 года я был почему то уверен в нем что он вырастит в Мега крутого игрока
Калинская и то ярче играет ))
Точик свое первое место в финале юсо сам выиграл.
От Италии это первый в истории лидер одиночного теннисного рейтинга, как среди мужчин, так и среди женщин.
В парах у женщин были итальянки №1.
А из супермалой тройки (Алькарас, Синнер, Руне) уже двое первые ракетки