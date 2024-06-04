Синнер о том, что станет №1: «Это особенный момент»

Янник Синнер прокомментировал то, что станет первой ракеткой мира.

Сегодня он обыграл Григора Димитрова и вышел в полуфинал «Ролан Гаррос». По ходу матча стало известно, что Новак Джокович снялся с четвертьфинала – и благодаря этому итальянец стал №1.

«Что тут сказать? Во-первых, все мечтают стать №1 в мире. С другой стороны, Новак снялся – и я думаю, всех это расстроило. Я желаю ему скорейшего восстановления

Я стараюсь об этом не думать, потому что на этом турнире у меня были большие проблемы – особенно в последние два года. Рад, что вышел в полуфинал. Постараюсь показать там максимум.

Спасибо команде за то, что они сделали все это возможным. И без вас [болельщиков].

Это особенный момент, и я рад разделить его с вами и всеми, кто смотрит дома – особенно в Италии», – сказал Синнер в интервью на корте.