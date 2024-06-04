Синнер третий раз вышел в полуфинал «Большого шлема»

Теги Ролан Гаррос ATP Григор Димитров Янник Синнер Теннис

Янник Синнер обыграл Григора Димитрова в четвертьфинале «Ролан Гаррос» – 6:2, 6:4, 7:6(3).

Итальянец третий раз вышел в полуфинал турнира «Большого шлема». В 2023-м он добрался до полуфинала «Уимблдона», а в этом году победил на Australian Open.

Синнер по итогам «Ролан Гаррос» станет первой ракеткой мира. Это стало известно после того, как с турнира снялся прошлогодний чемпион Новак Джокович.

Дальше Синнер сыграет с Карлосом Алькарасом или Стефаносом Циципасом.

6 комментариев
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тот факт, что чел без полуфиналов бш в том году становится первым, говорит о невероятном бусте в этом сезоне, просто монстр
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До полуфинала у Янчика была ковровая дорожка из всяких Муте и Димитрова, который дрожит с топами на ТБШ, теперь ждем Карлитоса.
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Всего третий полуфинал. Жидковато для первой ракетки. Надо пополнять портфолио, положение обязывает.
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Ответ Tun
тот факт, что чел без полуфиналов бш в том году становится первым, говорит о невероятном бусте в этом сезоне, просто монстр
Ну там буст случился после UsOpen2023 так-то. Он начал знатно феерить
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Ответ xqystfsf7s
Ну там буст случился после UsOpen2023 так-то. Он начал знатно феерить
да, но итоговый не дожал, не понятно было, вспышка временная или получили нового топа
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