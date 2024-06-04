Синнер третий раз вышел в полуфинал «Большого шлема»

обыграл в четвертьфинале « » – 6:2, 6:4, 7:6(3).

Итальянец третий раз вышел в полуфинал турнира «Большого шлема». В 2023-м он добрался до полуфинала «Уимблдона», а в этом году победил на Australian Open.

Синнер по итогам «Ролан Гаррос» станет первой ракеткой мира. Это стало известно после того, как с турнира снялся прошлогодний чемпион Новак Джокович.

Дальше Синнер сыграет с Карлосом Алькарасом или Стефаносом Циципасом.