Синнер третий раз вышел в полуфинал «Большого шлема»
Янник Синнер обыграл Григора Димитрова в четвертьфинале «Ролан Гаррос» – 6:2, 6:4, 7:6(3).
Итальянец третий раз вышел в полуфинал турнира «Большого шлема». В 2023-м он добрался до полуфинала «Уимблдона», а в этом году победил на Australian Open.
Синнер по итогам «Ролан Гаррос» станет первой ракеткой мира. Это стало известно после того, как с турнира снялся прошлогодний чемпион Новак Джокович.
Дальше Синнер сыграет с Карлосом Алькарасом или Стефаносом Циципасом.