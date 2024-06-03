Джокович о кортах РГ: «Я получил травму. Смог выиграть, но сыграю ли в следующем матче – не знаю. Это можно было предотвратить»

Новак Джокович прокомментировал выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос».

Серб победил Франсиско Серундоло со счетом 6:1, 5:7, 3:6, 7:5, 6:3 за 4 часа 39 минут.

– Сейчас все выглядит весьма позитивно, но есть и некоторые сомнения. Предстоит завтра все подробнее обследовать.

Рад, что смог сыграть пять сетов, в концовке я не чувствовал той боли, которая пару сетов была до этого. Хорошо, что на «Шлемах» есть день между матчами. Посмотрим, что покажут результаты обследования.

Условия в этом году необычные: дожди, температура, влажность. Все это влияет на покрытие, оно же такое же живое, как и трава. Это хард всегда хард, а тут на покрытие можно повлиять.

Грунт на «Ролан Гаррос» лучший в мире, с отрывом. Перед матчем я разговаривал с одним из ответственных за корт, говорил про то, что скользко, что корту может быть нужен дополнительный уход.

В некоторых местах как будто не было достаточно самого грунта. При такой погоде из-за этого скользко. Я травмировался поэтому. Все скользят на грунте, но я обычно делаю это часто, резко меняю направление, и это сказалось.

Поэтому я просил судью почаще ухаживать за кортом, не только после сетов. Может, после двух или трех переходов. Судья ответил, что обсудит это, но ответ в итоге был: нет. Не понимаю, почему нельзя было так поступить. Мне бы просто хотелось понять, почему это так сложно, почему не сделать этого.

Условия в этом году необычные, сотрудники кортов работают много и хорошо. Но я хочу понять: чего еще мы должны дождаться на корте? Я получил травму. Смог выиграть, но сыграю ли в следующем матче – не знаю. Выглядит так, что это можно было предотвратить.

– Как вы провели полтора дня между ночным матчем и новым?

– Вчера я играл в петанк, провел очень спокойный день. Проспал почти весь день, сделал упражнения с физио, в том числе в воде. И постарался нормально поспать снова – получилось.

К счастью, в меня в целом получилось восстановиться. Физически я в порядке. Кроме того, что случилось непредсказуемое, эта травма.

В последние дни мы больше внимания уделяли колену – как будто могли предсказать, что что-то может произойти. Похоже, сейчас это самое слабое место в моем теле. В последние несколько недель оно таким было, и вот обстоятельства подтолкнули к этой травме, – приводит слова Джоковича корреспондент Спортса Андрей Васильев.