Джокович о кортах РГ: «Я получил травму. Смог выиграть, но сыграю ли в следующем матче – не знаю. Это можно было предотвратить»

Теги Новак Джокович Ролан Гаррос ATP Франсиско Серундоло Теннис

Новак Джокович прокомментировал выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос».

Серб победил Франсиско Серундоло со счетом 6:1, 5:7, 3:6, 7:5, 6:3 за 4 часа 39 минут.

– Сейчас все выглядит весьма позитивно, но есть и некоторые сомнения. Предстоит завтра все подробнее обследовать.

Рад, что смог сыграть пять сетов, в концовке я не чувствовал той боли, которая пару сетов была до этого. Хорошо, что на «Шлемах» есть день между матчами. Посмотрим, что покажут результаты обследования.

Условия в этом году необычные: дожди, температура, влажность. Все это влияет на покрытие, оно же такое же живое, как и трава. Это хард всегда хард, а тут на покрытие можно повлиять.

Грунт на «Ролан Гаррос» лучший в мире, с отрывом. Перед матчем я разговаривал с одним из ответственных за корт, говорил про то, что скользко, что корту может быть нужен дополнительный уход.

В некоторых местах как будто не было достаточно самого грунта. При такой погоде из-за этого скользко. Я травмировался поэтому. Все скользят на грунте, но я обычно делаю это часто, резко меняю направление, и это сказалось.

Поэтому я просил судью почаще ухаживать за кортом, не только после сетов. Может, после двух или трех переходов. Судья ответил, что обсудит это, но ответ в итоге был: нет. Не понимаю, почему нельзя было так поступить. Мне бы просто хотелось понять, почему это так сложно, почему не сделать этого.

Условия в этом году необычные, сотрудники кортов работают много и хорошо. Но я хочу понять: чего еще мы должны дождаться на корте? Я получил травму. Смог выиграть, но сыграю ли в следующем матче – не знаю. Выглядит так, что это можно было предотвратить.

– Как вы провели полтора дня между ночным матчем и новым?

– Вчера я играл в петанк, провел очень спокойный день. Проспал почти весь день, сделал упражнения с физио, в том числе в воде. И постарался нормально поспать снова – получилось.

К счастью, в меня в целом получилось восстановиться. Физически я в порядке. Кроме того, что случилось непредсказуемое, эта травма.

В последние дни мы больше внимания уделяли колену – как будто могли предсказать, что что-то может произойти. Похоже, сейчас это самое слабое место в моем теле. В последние несколько недель оно таким было, и вот обстоятельства подтолкнули к этой травме, – приводит слова Джоковича корреспондент Спортса Андрей Васильев.

18 комментариев
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Джока, держись, пожалуйста.
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-2
+16
ИМПЕРАААААААТООООООООР
+9
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+9
Ответ Иван Дичковский
Вот интересно насколько и при какой степени серьёзности травм помогают обезболивающие препараты? После того как Джокович принял обезболивающие после проигранного 3 сета он заиграл как ни в чём не бывало, а значит обезболивающие действуют эффективно.
Далеко не как ни в чём не бывало, видно было, что на многие мячи забивает, за которыми в прошлом матче гонялся при необходимости сделать рывок, особенно вправо: несколько укороток проигнорил, не самых сложных противоходов и т.п.
+8
0
+8
Один из Лучших Спортсменов в Истории Спорта
+6
0
+6
Ответ sedric
Я вообще не помню, было ли у Джоковича такое походу карьеры, чтобы он получал травму, доигрывал матч, побеждал, а потом снимался со следующего матча. Чтобы сняться походу матча, такое часто было. А вот таких историй, на шлемах не было точно. Обычно, если Джокович получает травму на турнире, то вариантов два. Либо снимается походу матча, либо выигрывает турнир. Так что...
Хорош соломку стелить своему Карасю
Пусть выходит в финал а там посмотрим кто соперник и тд
+5
0
+5
Ответ Eugenie Nation
Не знает он. Хахаххааххахахах
Видимо на организаторов дополнительно решил надавить
+5
0
+5
Ответ ugmyanswer
Видимо на организаторов дополнительно решил надавить
Так и Каспера мыслью о возможном халявном выходе в полуфинал расхолаживает
+4
0
+4
Вот интересно насколько и при какой степени серьёзности травм помогают обезболивающие препараты? После того как Джокович принял обезболивающие после проигранного 3 сета он заиграл как ни в чём не бывало, а значит обезболивающие действуют эффективно.
+6
-3
+3
Рафа с Ваврои разве не посыпали песочка
+3
0
+3
Ответ ugmyanswer
Хорош соломку стелить своему Карасю Пусть выходит в финал а там посмотрим кто соперник и тд
Так я ему вообще не стелю ничего. Пускай выходит и доказывает. Тем более, что Алькарас никогда халявой не пользуется. Все его победы трудовые. По тяжелым сеткам, или через 3 пятисетовика, или через 5 сетов с Джоковичем в финале. Мне больше нужно, чтобы Синнер, любитель халявы, не зашакалил титул на шару.
+4
-1
+3
Ответ Lanapiano
Джока, держись, пожалуйста.
Amen!
+2
-1
+1
Ответ sedric
Я вообще не помню, было ли у Джоковича такое походу карьеры, чтобы он получал травму, доигрывал матч, побеждал, а потом снимался со следующего матча. Чтобы сняться походу матча, такое часто было. А вот таких историй, на шлемах не было точно. Обычно, если Джокович получает травму на турнире, то вариантов два. Либо снимается походу матча, либо выигрывает турнир. Так что...
В плане снятий бигов можно разделить. Федерер не снимается вовсе, Новак только походу, Рафыч до матча
+2
-1
+1
Ответ Eugenie Nation
Не знает он. Хахаххааххахахах
🤭https://i.ibb.co/NL7RZzL/GPK5wz-UWw-AATy1-M.jpg
+2
-1
+1
перенести шлем из этого гадюшника в Рим
+1
0
+1
Шарлатан
+2
-2
0
Я вообще не помню, было ли у Джоковича такое походу карьеры, чтобы он получал травму, доигрывал матч, побеждал, а потом снимался со следующего матча. Чтобы сняться походу матча, такое часто было. А вот таких историй, на шлемах не было точно. Обычно, если Джокович получает травму на турнире, то вариантов два. Либо снимается походу матча, либо выигрывает турнир. Так что...
+1
-1
0
Ответ Alex Morhan
В плане снятий бигов можно разделить. Федерер не снимается вовсе, Новак только походу, Рафыч до матча
Да, все так. Так что Новак должен против Рууда в любом случае выйти.
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