Ролан Гаррос. Расписание 4 июня. Синнер и Димитров сыграют третьим запуском, Алькарас и Циципас – вечером

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«Ролан Гаррос» опубликовал расписание десятого игрового дня, 4 июня.

Во вторник все одиночные матчи пройдут на Корте Филиппа Шатрие. Первый запуск стартует в 12:00 по московскому времени.

Расписание всех кортов появится здесь.

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