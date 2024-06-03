Ролан Гаррос. Расписание 4 июня. Синнер и Димитров сыграют третьим запуском, Алькарас и Циципас – вечером
«Ролан Гаррос» опубликовал расписание десятого игрового дня, 4 июня.
Во вторник все одиночные матчи пройдут на Корте Филиппа Шатрие. Первый запуск стартует в 12:00 по московскому времени.
- Коко Гауфф (3) – Онс Жабер (8);
- Ига Швентек (1) – Маркета Вондроушова (5);
- Григор Димитров (10) – Янник Синнер (2);
- (не раньше 21:15 мск) Стефанос Циципас (9) – Карлос Алькарас (3).
Расписание всех кортов появится здесь.