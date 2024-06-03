Ролан Гаррос. Расписание 4 июня. Синнер и Димитров сыграют третьим запуском, Алькарас и Циципас – вечером

« » опубликовал расписание десятого игрового дня, 4 июня.

Во вторник все одиночные матчи пройдут на Корте Филиппа Шатрие. Первый запуск стартует в 12:00 по московскому времени.

(3) – (8);

(1) – (5);

(10) – (2);

(не раньше 21:15 мск) (9) – (3).

Расписание всех кортов появится здесь.