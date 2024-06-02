Зверев – Руне прогноз на матч Ролан Гаррос 2024

Теги Ролан Гаррос Ставки на спорт Александр Зверев Ставки на теннис Хольгер Руне Теннис

Четвертая ракетка мира Александр Зверев из Германии за выход в полуфинал будет играть с датчанином Хольгером Руне. Матч состоится 3 июня на центральном корте турнира имени Филиппа Шатрие, начало не ранее 21:15 по московскому времени.

Поставь на этот исход с фрибетом 3 000₽

Ролан Гаррос 2024: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

Прогноз

Оба теннисиста провели на нынешнем Roland Garros по одному пятисетовому поединку. Оба были на грани, но все же нашли в себе силы пройти дальше. На стороне Зверева не только опыт, но и умение играть на задней линии на уровне со всеми топами. На грунте Александр находится в своей стихии, но и Руне сейчас играет очень хорошо. Букмекеры на стороне представителя Германии. Winline предлагает на победу Зверева коэффициент 1,39, успех Руне оценивается коэффициентом 3,01

Личные встречи

Соперники играли друг с другом всего один раз. В 2022 году еще до серьезной травмы Александра они встретились в Мюнхене на грунтовом турнире, где Хольгер выиграл легко в двух сетах.

  • 27.04.2022. Хольгер Руне 2 : 0 Александр Зверев

Ролан Гаррос: Александр Зверев – Хольгер Руне прямая трансляция матча 03.06.2024

Александр Зверев

После той самой травмы, полученной в полуфинале Ролан Гаррос 2022 года в матче против Рафаэля Надаля, Александр Зверев смог вернуться на свой уровень, но пока титул на турнирах Большого шлема остается для него недостижимым. Сейчас он предпринимает очередную попытку достичь решающего поединка. В полуфиналах на Roland Garros он играл трижды и все время проигрывал, а в финал он вышел лишь раз в 2021 году на US Open.

Хольгер Руне

С одной стороны, можно сказать, что у датчанина все впереди, с другой, его ровесники побеждают на турнирах Большого шлема. Пока Руне не хватает стабильности свойственной Алькарасу и Синнеру. Но и у тех получается по-разному. Хольгер еще в августе прошлого года входит в топ-4 сильнейших теннисистов, но сейчас опустился на 13 позицию. Два года подряд в Париже Руне выходит в четвертьфинал, и попытается сделать это еще раз.

Расписание Ролан Гаррос 2024

Результаты Ролан Гаррос 2024

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий