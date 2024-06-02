Зверев – Руне прогноз на матч Ролан Гаррос 2024

Четвертая ракетка мира Александр Зверев из Германии за выход в полуфинал будет играть с датчанином Хольгером Руне. Матч состоится 3 июня на центральном корте турнира имени Филиппа Шатрие, начало не ранее 21:15 по московскому времени.

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Прогноз

Оба теннисиста провели на нынешнем Roland Garros по одному пятисетовому поединку. Оба были на грани, но все же нашли в себе силы пройти дальше. На стороне Зверева не только опыт, но и умение играть на задней линии на уровне со всеми топами. На грунте Александр находится в своей стихии, но и Руне сейчас играет очень хорошо. Букмекеры на стороне представителя Германии. Winline предлагает на победу Зверева коэффициент 1,39, успех Руне оценивается коэффициентом 3,01

Личные встречи

Соперники играли друг с другом всего один раз. В 2022 году еще до серьезной травмы Александра они встретились в Мюнхене на грунтовом турнире, где Хольгер выиграл легко в двух сетах.

27.04.2022. Хольгер Руне 2 : 0 Александр Зверев

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Александр Зверев

После той самой травмы, полученной в полуфинале Ролан Гаррос 2022 года в матче против Рафаэля Надаля, Александр Зверев смог вернуться на свой уровень, но пока титул на турнирах Большого шлема остается для него недостижимым. Сейчас он предпринимает очередную попытку достичь решающего поединка. В полуфиналах на Roland Garros он играл трижды и все время проигрывал, а в финал он вышел лишь раз в 2021 году на US Open.

Хольгер Руне

С одной стороны, можно сказать, что у датчанина все впереди, с другой, его ровесники побеждают на турнирах Большого шлема. Пока Руне не хватает стабильности свойственной Алькарасу и Синнеру. Но и у тех получается по-разному. Хольгер еще в августе прошлого года входит в топ-4 сильнейших теннисистов, но сейчас опустился на 13 позицию. Два года подряд в Париже Руне выходит в четвертьфинал, и попытается сделать это еще раз.

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