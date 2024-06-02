Ролан Гаррос: Александр Зверев – Хольгер Руне прямая трансляция матча 03.06.2024

В четвертом круге одиночного мужского турнира состоялось и предстоит несколько матчей из разряда самого высокого уровня. В одном из них четвертая ракетка мира Александр Зверев из Германии встретится с датчанином Хольгером Руне, который еще недавно входил в десятку сильнейших теннисистов мира. Матч пройдет 3 июня и начнется не ранее 21:15 по московскому времени.

Соперники встретятся на корте имени Филиппа Шатрие. Прямую видеотрансляцию матча болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

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Ролан Гаррос 2024: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

У Александра Зверева получается такая сетка на нынешнем турнире, что впору снимать кино. Сначала он играл с Рафаэлем Надалем, причем для испанца матч оказался последним в истории турнира. Во второй игре соперником был бельгиец Давид Гоффен, который еще несколько лет назад входил в число десяти сильнейших теннисистов мира. Наконец, в третьем круге пришлось встречаться с Тэллоном Грикспором из Нидерландов. Тут не было никакой подноготной, но сам матч походил на триллер. Зверев проиграл первую партию, потом повел по сетам со счетом 2 – 1. Тэллон выровнял положение. Пятая партия напоминала американские горки. Иногда казалось, что силы покидают Александра, но на чемпионском тай-брейке он все же выиграл со счетом 10 : 3. Теперь соперники еще сложнее, при этом есть мечта выиграть, наконец, турнир Большого шлема. Три года подряд на Ролан Гаррос Зверев играет в полуфинале, осталось два шага, чтобы повторить это достижение.

Зверев – Руне прогноз на матч Ролан Гаррос 2024

Если Зверев постоянно входит в число четырех сильнейших, то Хольгер Руне дважды подряд играл в четвертьфинале. Чья-то серия точно оборвется. Датчанин чуть более полугода назад тоже был четвертой ракеткой мира, но нынешний сезон для него не задался. Он выпал из первой десятки, хотя довольно часто играл в полуфиналах и четвертьфиналах. На его счету четыре титула на турнирах АТР, но в этом году пока ни одного. На турнирах Большого шлема он ни разу не проходил дальше четвертьфиналов. Пока не хватает стабильности. Впрочем, Хольгеру всего 21 год. Можно сколько угодно говорить про ровесников и их достижения, включая Карлоса Алькараса и Янника Синнера, но пока датчанин самый молодой игрок в топ-20, хоть и разница с тем же Алькарасом исключительно символическая. Самым сложным на текущем турнире для Руне получился поединок с итальянцем Флавио Коболли. Пришлось играть пять сетов и чемпионский тай-брейк. Теперь испытание куда серьезнее.

Соперники раньше встречались лишь один раз, причем на грунтовом турнире в Мюнхене два года назад. Руне легко выиграл в двух сетах. Но теперь букмекеры полагают, что Зверев возьмет реванш. Winline предлагает на его победу коэффициент 1,39, выигрыш Руне оценивается коэффициентом 3,01.

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