Вероника Кудерметова рассказала, как сложился микст с Роханом Бопанной.

В первом круге «Ролан Гаррос» они уступили Людмиле Самсоновой и Андреа Вавасори – 2:6, 2:6.

– Я не планировала играть микст, но в одиночке проиграла быстро, предложил такой хороший партнер, поэтому подумала: почему бы и нет. Сразу согласилась. Раскрыться не получилось, Люда [Самсонова] и Андреа [Вавассори] были в огне, все попадали, не дали нам показать хороший теннис.

Пара и микст – хорошее дополнение к одиночке. К сожалению, проиграла там в первом круге, но это дает оставаться в соревновательном режиме. Тренировочные матчи все же не то, а тут боевое состояние, хватаюсь за любую возможность сыграть, матчей в этом сезоне у меня, давайте честно, маловато.

– Ощущалось, что играете с легендой?

– Честно говоря, не ощущала. Я ко всем отношусь одинаково, вне зависимости от регалий, – рассказала Кудерметова корреспонденту Спортса Андрею Васильеву.