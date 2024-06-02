Вера Звонарева: «От Мирры Андреевой исходит отличная энергетика, я стараюсь и поддерживать ее, и заряжаться тоже. Рядом с ней я не чувствую, что мне почти 40»

Вера Звонарева высказалась о потенциале Мирры Андреевой.

39-летняя Звонарева и 17-летняя Андреева вышли в третий круг парного «Ролан Гаррос».

– Мы хорошо знаем друг друга по совместным тренировкам во французском клубе, там же мы играли пару. Когда я готовилась к сезону в Дубае, она прилетала на какое-то время, так что у нас отличные отношения, Мирра – отличный человек.

У нее прекрасный потенциал, она молодая, но уже очень многое умеет, у нее есть все удары, есть игра, для своего возраста она очень зрелая. От Мирры исходит отличная энергетика, я стараюсь и поддерживать ее, и заряжаться тоже. Рядом с ней я не чувствую, что мне почти 40, я как будто переношусь на 20 лет назад.

Уже сейчас Мирра очень стабильный игрок: есть и мощь, и стабильность. В каком-то смысле она напоминает мне меня же саму в молодости. Конечно, есть талант, но еще она много работает.

Она хорошо двигается, видит корт – у меня в молодости были те же качества. Они помогли мне очень быстро пройти этап от юниоров до профессионального тенниса, – рассказала Звонарева корреспонденту Спортса Андрею Васильеву.