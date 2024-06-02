Джокович – судье о состоянии корта в матче с Музетти: «Разве я обо многом прошу в час ночи после того, как 20 часов ждал матча?»

Новак Джокович поспорил с судьей во время матча с Лоренцо Музетти.

Проиграв второй сет итальянцу в третьем круге «Ролан Гаррос» серб высказал недовольство, что работники турнира недостаточно часто разметают корт.

Джокович: Мы же договорились, что корт будут разметать каждые пять геймов. Но это делают только между сетами. Почему?

Судья: Я не помню такого договора.

Джокович: Значит, нельзя каждые пять геймов разметать корт? Почему нельзя этого сделать? У тебя есть полномочия это организовать.

Я прошу это сделать, потому что грунта так много – и мяч не отскакивает. Разве я обо многом прошу в час ночи после того, как 20 часов ждал матча?

Я так не считаю. Просто разметите корт.