Хольгер Руне: «У Алькараса есть качества, которых у меня пока нет, но что есть, то есть. Я должен сосредоточиться на себе и идти к своим целям»

Теги Ролан Гаррос ATP Карлос Алькарас Янник Синнер Хольгер Руне Теннис

Хольгер Руне высказался о соперничестве с Карлосом Алькарасом и Янником Синнером.

– Многие предсказывают, что вы, Алькарас и Синнер сформируете новую Большую тройку тенниса. Вы согласны?

– Было бы неплохо, я бы этого хотел. Для тенниса было бы здорово, если появится новое соперничество, история противостояния игроков.

– Синнер и Карлитос уже имеют в своем активе титулы «Большого шлема». Чего вам не хватает, чтобы выйти на их уровень? Это вопрос тенниса?

– Янник немного старше и играет чуть дольше. Алькарас начал побеждать очень рано, в этом он напоминает мне Надаля, и этим можно только восхищаться. Он быстро добился успехов во всем, включая построение мощной физической формы. У него есть качества, которых у меня пока нет, но что есть, то есть. Я должен сосредоточиться на себе и идти к своим целям.

– Вы считаете, что очень далеки от первой победы на «Шлеме»?

– Не думаю, что далек. Это может произойти здесь, в Париже, на следующем «Шлеме» или в другой раз. Я чувствую, что готов, но надо отдать все силы на корте.

10 комментариев
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Ответ Великий Алонсо
Вообще непонятно с какого фига Руне определяют одного уровня с Алькарасом и Синнером, пока что это игроки разного уровня, Руне до них пахать и пахать.
Видимо люди лучше тебя разбираются в теннисе
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Ответ justbored
Руняше мужского стержня не хватает. Классический мамин мальчик. Чуть что не так - надуваем губки и просим на пальчик подуть. Но удачи ему, энивей, не всё ещё потеряно.
Это с возрастом придет, ближе к 23 внутреннего мяса наростит, будет суровым мальчиком.
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Руняше мужского стержня не хватает. Классический мамин мальчик. Чуть что не так - надуваем губки и просим на пальчик подуть. Но удачи ему, энивей, не всё ещё потеряно.
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Адекватное восприятие. Не часто..
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Ответ Йенс Мустерманн
Это может произойти здесь, в Париже ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Руняша идёт за RG. 🏆🏃
И всё же за скандинавский полуфинал)
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Ответ Stas Salesov
И всё же за скандинавский полуфинал)
Нет, за американо-скандинавский без всяких Рудиков.
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Ответ Йенс Мустерманн
Это может произойти здесь, в Париже ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Руняша идёт за RG. 🏆🏃
Молимся за него и за Сашку в финале)
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Ответ daiv18
Это с возрастом придет, ближе к 23 внутреннего мяса наростит, будет суровым мальчиком.
Дай-то бог. Хотя с тем же Алькарасом они одногодки. Но один супермачо, а другой как фруктовое желе, несмотря на весь свой swagger))
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