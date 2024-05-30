Хольгер Руне: «У Алькараса есть качества, которых у меня пока нет, но что есть, то есть. Я должен сосредоточиться на себе и идти к своим целям»

Хольгер Руне высказался о соперничестве с Карлосом Алькарасом и Янником Синнером.

– Многие предсказывают, что вы, Алькарас и Синнер сформируете новую Большую тройку тенниса. Вы согласны?

– Было бы неплохо, я бы этого хотел. Для тенниса было бы здорово, если появится новое соперничество, история противостояния игроков.

– Синнер и Карлитос уже имеют в своем активе титулы «Большого шлема». Чего вам не хватает, чтобы выйти на их уровень? Это вопрос тенниса?

– Янник немного старше и играет чуть дольше. Алькарас начал побеждать очень рано, в этом он напоминает мне Надаля, и этим можно только восхищаться. Он быстро добился успехов во всем, включая построение мощной физической формы. У него есть качества, которых у меня пока нет, но что есть, то есть. Я должен сосредоточиться на себе и идти к своим целям.

– Вы считаете, что очень далеки от первой победы на «Шлеме»?

– Не думаю, что далек. Это может произойти здесь, в Париже, на следующем «Шлеме» или в другой раз. Я чувствую, что готов, но надо отдать все силы на корте.